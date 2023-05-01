علي جمعة يوضح عبر قناة الناس طرق تجديد علماء الأمة للخطاب الديني

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن علماء الأمة استنبطوا بعمق من كتب الله والحديث، وفكروا وربطوا وأدركوا الواقع وعرفوا العلة، فجددوا الخطاب الديني، لافتا إلى أن الإمام الشافعي عندما أتى بالعلم الجديد والغزير قبلته الأمة، وبعض الناس تعجبوا لكن في النهاية انصاعوا له لأنهم عرفوا إنه سابق عصره وآتى بالجديد من الفكر والإبداع.

إحياء علوم الدين

وتابع عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج مع الناس، المذاع على فضائية الناس: «كذلك الإمام الغزالي عاتبوه فى البداية، وشوف الكتاب وشوف معناه إحياء علوم الدين، يعني هى علوم الدين ماتت، لأ لكن تقسيمته الرباعية مسألة مبدعة، لم تكن من قبل، فمثلا العبادات ودي العلاقة بينك وبين ربك، المعاملات تعني العلاقة بينك وبين الناس، التزكية تعني العلاقة بينك وبين نفسك».

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي جميع مجالات الحياة.