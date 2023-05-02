مزارعو الشرقية: البنجر يمتص الملوحة ويحسن جودة التربة

تعد محافظة الشرقية من المحافظات الرائدة في زراعة محصول البنجر، والذي يعد أحد أهم مصادر صناعة السكر الأبيض التي تدعم الصناعة المصرية وتقلل الاستيراد، بالإضافة إلى التصدير أيضا، وشهدت المحافظة هذا الموسم إقبالا من المزارعين على زراعة البنجر، خاصة في شمال الشرقية، حيث يحقق للمزارعين هامش ربح.

لماذا يزرع مزارعو الشرقية البنجر؟

قال مجدي البقري مزارع بمركز الحسينية، لـ«الوطن»، إن المزارعين في مراكز شمال الشرقية خاصة في صان الحجر ومنشأة أبو عمر والحسينية، يقومون بزارعة محصول البنجر نظرا لأنه يتناسب مع طبيعة الأرض التي ترتفع فيها نسبة الملوحة، والتربة غير جيدة، ولذلك يعتبر أحد المحاصيل التي يقبلون على زراعتها، كما أنه يساعد على تحسين جودة الأرض.

كيفية زراعة محصول البنجر

وتابع: " موسم زراعة البنجر يبدأ في 10 أغسطس حتى 25 فبراير، ويتم تسوية الأرض وتخطيطها والتمهيد، ثم بدء الزراعة"، مشيرا إلى أنه قبل زراعة الأرض يتم الاتفاق مع مندوب احد مصانع السكر والذي يقوم بمعاينة مساحة الأرض، ومتابعة عملية الزراعة حتى الحصاد وتسليم المحصول إلى المصنع.

ولفت إلى أن المصنع يمد المزارعين بالبذور والأدوية، بينما يقوم المزارع بشراء الكيماوي حيث يحتاج الفدان الواحد الي 8 شكائر كيماوي، يتم شراء 3 شكائر من الجمعيات الزراعية، بسعر 250 جنيه، و5 شكائر من المحلات بسعر 450 جنيه للشيكارة.

وأشار إلى أن حصاد الفدان يحتاج إلى نحو 15 عامل، ويتقاضي العامل الواحد يومية 200 جنيه، وجرار لنقل المحصول من الأرض إلى الشونة سعر النقلة 100 جنيه، ولودر لنقل المحصول من الشونة إلى المصنع بتكلفة 1000 جنيه. موضحا أن تكلفة حصاد الفدان تصل إلى 6الاف جنيه.

وأضاف محمود السيد احد أهالي صان الحجر، أنه يحرص على زراعة البنجر منذ سنوات طويلة لانه يساهم في تحسين التربة، ما يساعد على تمهيد التربة لزراعة المحاصيل الأخرى.

وأشار إلى إنتاجية الفدان تصل إلى كمية تتراوح من 25 إلى 30 طن، وسعر الطن يتراوح من 1200 جنيه إلى 1400 جنيه.

وقال جمال عبدالله مزارع بمركز صان الحجر، أنه يستعد لتوريد كمية محصول البنجر التي استخراجها من أرضه إلى أحد مصانع السكر بمدينة الصالحية الجديدة، لافتا إلى أنه يمتلك فدانيين وانتهى من الحصاد.

وفي السياق نفسه أوضح المهندس حسين طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية لـ«الوطن» أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح في المحافظة أكثر من 90 الف فدان وتم حصاد نحو 48 ألف فدان حتى امس .