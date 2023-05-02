4 كاميرات مراقبة تكشف كواليس مقتل مسن على يد جاره في المعادي

شهدت منطقة المعادى جريمة مآساوية، بعدما أقدم أحد الأشخاص على إنهاء حياة مسن يدعى «عبد الرحمن»، لم يتجاوز عمره الـ62 عامًا بطعنة قاتلة، وتم القبض على المتهم واقتياده إلى قسم الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، وبعد تحقيقات موسعة في الجريمة مع المتهم، أمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وخلال جلسة التحقيق التالية، جدد قاضي المعارضات حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تواجد جهات التحقيق في مسرح الجريمة

جهات التحقيق تواجدت في مسرح الجريمة عقب وقوعها حيث كانت الدماء تملأ المكان، وقامت بمناظرة جثة المسن الضحية، وتبين من خلال المناظرة أن المجنى عليه تلقى ضربة على الرأس من جاره مما تسبب له في نزيف داخلي ليلفظ أنفاسه الأخيرة، وبعد انتهاء مناظرة جثة الضحية، أمرت جهات التحقيق بنقل الجثة إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية، وبيان سبب الوفاة تحديدًا، وإعداد تقرير مفصل عنها.

4 كاميرات مراقبة

كما قام رجال الشرطة بتفريغ أكثر من 4 كاميرات موجودة في محيط مكان المشاجرة التى شهدتها منطقة المعادى، وتبين من خلال تحريات رجال الشرطة في الواقعة أن المشاجرة حدثت بسبب خلافات بين الطرفين.

أما عن العقوبة القانونية، أوضح هيثم سلامة المحامي خلال حديثه لـ«الوطن»، أنّ الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات نصت على أنه يحكم على فاعل هذه الجناية «أي جناية القتل العمد» بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، مشيرا إلى أنّ هذا الظرف المشدد، يفترض ارتكاب الجاني بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.