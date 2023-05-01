اعترافات مدمن مخدرات بقتل شقيقته في بولاق الدكرور.. ومحام يوضح العقوبة

«كنت عايز فلوس أشتري مخدرات ورفضت تديني، بحجة إنها فلوس البيت وحق ولادها مش حقي، فشدينا سوا، وعصبتني، لاقتني شديت الطرحة وخنقتها بيها من غير ما أحس».. هكذا كان ملخص اعتراف المتهم بقتل شقيقته ببولاق الدكرور أمام جهات التحقيق، التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وطالبت بسرعة إجراء التحريات لاستكمال التحقيقات.

تابع المتهم اعترفاته أمام جهات التحقيق، بأنه مدمن للمواد المخدرة منذ فترة، وكانت شقيقته تساعده بإعطائه المال، لكنها رفضت بهدف علاجه، وأنها أموال أطفالها، فقتلها وسرق المال وفر هاربا.

تفاصيل البلاغ

تعود تفاصيل البلاغ، لوصول إخطار من أحد المستشفيات بوصول ربة منزل جثة هامدة، بالفحص تبين أن المجني عليها ربة منزل، ومحاولة زوجها لإنقاذها بعد رؤيتها مسجاة بالمطبخ، وملفوف حول عنقها «إيشارب»، نزعه محاولًا إنقاذها ونقلها على الفور إلى المستشفى، إلا أنها لفظت أنفاسها في الحال.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وتبين أن شقيقها قتلها، لرفضها إعطائه أموال لشراء المواد المخدرة، إذ أنه مدمن مخدرات وأقر بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

عقوبة المتهم

عن العقوبة المتوقعة للمتهم، قال المحامي حسن شومان لـ«الوطن»، إن الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات تنص على أنه «يُحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».