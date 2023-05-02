رئيس «المصريين الأحرار»: مدة التحضير للحوار الوطني جاءت في صالح الملف السوداني

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن التحضير للحوار الوطني لمدة عام جاء مفيدًا لدخول الأزمة السودانية ضمن مناقشات الجلسات الفعلية للحوار، وذلك لأنها من أهم الملفات التي لها تأثير على الشأن الداخلي، وتحتاج لمناقشة من جميع المشاركين في الحوار.

خليل: التحضير للحوار الوطني كان يحتاج هذه المدة

وأضاف «خليل» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أي شخص على دراية بالمفهوم الحقيقي للحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناقشة أولويات العمل الوطني للجمهورية الجديدة، هذا الموضوع الكبير من الطبيعي أن يحتاج مدة طويلة للتحضير له؛ من أجل الدقة.

خليل: مجلس الأمناء تلقى 90 ألف رسالة

وتابع، أن من يعلم ثقل الحوار الوطني والمنتظر من المشاركين فيه سيتوقع التحضير له في هذه المدة، إذ أنه تم العمل عليه بصورة موسعة، ودعيت له كل الأحزاب والكيانات السياسية المهمومة بمشكلات الوطن، وبالتالي هم تلقوا 90 ألف رسالة أو اقتراح، وأكثر من 400 حزب وكيان تقدمت بتصورها ومتقرحاتها.