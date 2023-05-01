إصابة شخص في حادث انقلاب سيارة على طريق العريش الغربي

أصيب شخص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على مناطق غرب بئر العبد بشمال سيناء، وجرى نقله إلى المستشفى بواسطة سيارة الإسعاف وتلقي العلاج اللازم، إذ أصيب بإصابات متوسطة.

إصابة شخص في حادث انقلاب سيارة

وأكد مستشفى بئر العبد في بيان له، أنّ قسم الاستقبال والطوارئ، استقبل شخصًا مصابًا، بعد تعرض سيارته للانقلاب على طريق بئر العبد الغربي، وجاري متابعة الحالة التي وُصفت بالمتوسطة.

وأوضحت المصادر الطبية، أنّ سيارة ربع نقل انقلبت في أثناء سيرها على طريق «العريش - القنطرة شرق»، أمام قرية مصفق بنطاق مركز بئر العبد، وجرى نقله بسيارة إسعاف.

جرح قطعي باليد وكدمات بالجسم نتيجة الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة «م م ع» 49 سنة، من أهالي العريش، بجرح قطعي في اليد اليسرى وكدمات بالجسد، وجاري وضعه تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة، لمعرفة حالته بشكل دقيق، وعمل الأشعة المطلوبة.

وكانت مديرية أمن شمال سيناء، قد تلقت إخطارًا بالحادثة، وجاري كتابة المحضر بعد استجواب المصاب وشهود العيان لمعرفة تفاصيل الحادث.