جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثتي طفلين في ترعتين بالمنيا

تكثف إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا من جهودها لتحديد هوية جثة مجهولة لرضيعه عمرها نحو 8 أشهر، تم العثور عليها داخل ترعة في قرية ريده في ظروف غامضة، في الوقت الذي تم العثور فيه على جثة أخرى لطفل عمره 10 سنوات ملقاة داخل ترعة بقرية مكين جنوب مدينة أبو قرقاص.

العثور على جثة طفل في أبوقرقاص

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بالعثور على جثة الطفل «سعد. م»، 10 سنوات، داخل ترعة جانبية بقرية مكين التابعة للوحدة المحلية بأتليدم في جنوب مدينة أبو قرقاص.

بانتقال الأجهزة الأمنية ورجال المباحث الجنائية، تم انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة المستشفى المركزي، وأفادت التحريات الأولية وجود شبهة جنائية، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التي كلفت إدارة البحث الجنائي بجمع المعلومات ومعرفة ظروف وملابسات الحادث.

انتشال جثة رضيعه من ترعة

كما تلقى مأمور مركز شرطة المنيا، بلاغا من الأهالي بالعثور علي جثة طفله رضيعه مجهولة الأسم والعنوان، داخل ترعة الجانبية بقرية ريدة التابعة لمركز المنيا، وجرى نقلها إلى مشرحة المستشفى المركزي.

وأفادت التحريات الأولية أن الجثة لطفلة رضيعة تبلغ من العمر عدة شهور، وتم العثور عليها داخل الترعة بقرية ريدة التابعة للوحدة المحلية لبني محمد سلطان غرب مركز المنيا، وتكثف إدارة البحث من جهودها لتحديد هوية وأهلية الجثة وكشف ظروف وملابسات الحادث، وتباشر النيابة العامة التحقيق.