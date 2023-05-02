فيلم «يوم 13» لأحمد داوود يحقق 568 ألف جنيه في يوم

تصدر الفنان أحمد داوود إيرادات الأفلام المنافسة بموسم عيد الفطر بفيلمه «يوم 13»، حيث جاء بالمركز الأول، وحقق ما يقرب من 568 ألف جنيه أمس الاثنين، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

إيرادات فيلم «يوم 13»

في إطار تشويقي اجتماعي، تدور قصة فيلم «يوم 13» حول شخصية عز الدين، التي يجسدها الفنان أحمد داود، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان، ويعتبر فيلم «يوم 13» أول فيلم روائي.

نجاح فيلم «يوم 13»

حقق فيلم «يوم 13» نجاحا كبيرا، منذ طرحه بدور العرض بموسم عيد الفطر المبارك، ويشارك أحمد داود في بطولة الفيلم النجوم دينا الشربيني، وشريف منير، وأحمد زاهر، وجومانا مراد، ومحمود عبد المغني.

وجمع المخرج وائل عبد الله عدد من النجوم أيضا منهم أروى جودة، ونسرين أمين، ومحمد ثروت، وفيدرا، ومحمد كيلاني، ومجدي كامل، ونهال عنبر، ونهى عابدين، وجيهان خليل، وإيناس كامل، والفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، من إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.