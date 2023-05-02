نقيب العلاج الطبيعي يكشف تفاصيل ورقة العمل المقدمة إلى الحوار الوطني

قال الدكتور سامي سعد، نقيب العلاج الطبيعي، إن نقابة العلاج الطبيعي، تقدمت بورقة عمل متكاملة للمشاركة بها في جلسات الحوار الوطني، ونسعى لتنفيذها، موضحا أنها تتضمن تفعيل جميع القرارات الوزارية الصادرة بشأن مشاركة خريجي العلاج الطبيعي للمناصب القيادية والإشرافية ودمجهم في الجودة وإدارة المستشفيات ومكافحة العدوى وأي أمور أخرى وفقاً لما جاء بقرارات جهاز التنظيم والإدارة والقرارات الوزارية في هذا الشأن.

وحول مشاركة النقابات المهنية في حوار الوطني، أكد نقيب العلاج الطبيعي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن دور النقابات المهنية دور وطني تسهم من خلاله في اقتراح المشروعات والمشاركة مع الهيئات الحكومية المفيدة للمجتمع وأنه يجب على النقابات المهنية أن تشارك بآرائهم في المسائل الاجتماعية والاقتصادية والوطنية وتنظيم جهودهم في خدمة المجتمع لتحقيق المبادرات القومية وأداء واجباتهم لخدمة البلاد طبقاً للسياسة العامة، مع رفض النقابة التحزب والقيام بالأعمال السياسية داخل النقابات.

مقترحات نقابة العلاج الطبيعي للحوار الوطني

وحول أبرز المقترحات لنقابة العلاج الطبيعي، أضاف «سعد»: «نطالب بإنشاء مركز علاج طبيعي وتأهيل طبى بكل محافظة وذلك لتقديم خدمات علاجية ميسرة لذوى الاحتياجات الخاصة، وسندعو لتبنى مشروع قومي لرعاية المسنين، على أن يكون في كل المستشفيات الجامعية تخصيص عدد من الأسرّة لرعاية المسنين، إضافة إلى تبنى مشروع قومي لعلاج تشوهات القوام لأطفال المدارس».

ودعا نقيب العلاج الطبيعي إلى ضرورة إنشاء كلية للدارسات العليا في مجالات العلاج الطبيعي، مع المطالبة بإلغاء الدراسات العليا لخريجي كليات التربية الرياضية من درجات علمية (دبلوم ماجستير ودكتوراه) والتي تمنح في تخصصات العلاج الطبيعي، لأنها تعد تغولاً على تخصصات العلاج الطبيعي لأن وظيفتهم الأساسية رفع معدلات اللياقة البدنية والترويح لأصحاء فقط لا غير.