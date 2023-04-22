موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023 واستكمال المتأخر من شهر أبريل

كشفت وزارة المالية من خلال كتاب دوري، موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023، للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، بعد أن تم صرف مرتبات الدفعة الأولى من شهر أبريل الخميس الماضي.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل

وتستكمل الوزارة صرف مرتبات شهر أبريل الأربعاء الموافق 26 أبريل الجاري، حتى يوم 30 الموافق الأحد المقبل.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023

وجاء موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023 خلال هذه الأيام كما يلي:

* 18 مايو 2023 الموافق يوم الخميس.

* 21 مايو 2023 الموافق يوم الأحد.

* 22 مايو 2023 الموافق يوم الإثنين.

* 23 مايو 2023 الموافق يوم الثلاثاء.

* 24 مايو 2023 الموافق يوم الأربعاء.

وموعد صرف متأخرات مستحقات العاملين بخلاف الرواتب في مايو، تكون أيام 7 و10 و11 مايو 2023.

زيادة المرتبات والمعاشات

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرر زيادة المرتبات والمعاشات اعتبارًا من شهر أبريل الجاري من أجل تحسين دخول العاملين في الجهاز الإداري للدولة والكوادر الخاصة والمعاشات، وتم رفع الحد الأدنى للأجور ليبدأ من 3500 جنيه.