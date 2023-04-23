موعد صرف مرتبات ومعاشات شهر مايو.. «شوف هتقبض امتى»

ينتظر العاملون في الجهاز الإداري للدولة، موعد صرف مرتبات ومعاشات شهر مايو، وخاصة بعد انتهاء شهر رمضان وإجازات عيد الفطر، إذ تستعد وزارة المالية بتحصيل الأموال لجميع القطاعات، وذلك في إطار جهود وزارة المالية للتيسير على العاملين في الدولة.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، موعد صرف مرتبات ومعاشات شهر مايو 2023، للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، كما يلي:

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023

وحددت وزارة المالية، موعد صرف مرتبات شهر مايو 2023، ليكون خلال الأيام 18 و21 و22 و23 و24 مايو 2023، بينما تحدد موعد صرف متأخرات مستحقات العاملين بخلاف الرواتب أيام 7 و10 و11 مايو 2023.

تستعد البنوك ومكاتب البريد لصرف معاشات شهر مايو 2023، بداية من يوم الاثنين الموافق 1 مايو 2023 للمواطنين الذين يصل عددهم إلى 11 مليون مواطن.

جدول صرف معاشات مايو 2023

1- أصحاب المعاشات أقل من 1300 جنيه، يومي الاثنين والثلاثاء 1 و2 مايو 2023.

2- أصحاب المعاشات الأكثر من 1300 جنيه وأقل من 2300 جنيه، يصرفون المعاش يومي الأربعاء والخميس 3 و4 مايو 2023.

3- أصحاب المعاشات أكثر من 2300 جنيه، يومي الجمعة والسبت 5 و6 مايو 2023.

قيمة المعاشات بعد الزيادة الجديدة التي جرى تنفيذها وإقرارها في شهر أبريل الجاري، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة المعاشات المقدرة بـ15%، وهي كالتالي:

1- معاش 1300 جنيه، بعد زيادة المعاشات يصل إلى 1495 جنيها.

2- معاش2300 جنيه، بعد الزيادة يصل إلى 2645 جنيها.

3- معاش 3500 جنيه بعد الزيادة يصل إلى 4025 جنيها.

4- معاش 4300 جنيه، بعد الزيادة يصل إلى 4945 جنيها.

5- معاش 5300 جنيه، بعد الزيادة يصل إلى 6095 جنيها.

6- معاش 6500 جنيه، بعد تطبيق الزيادة يصل إلى 7475 جنيها.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرر زيادة المرتبات والمعاشات لتحسين دخول العاملين في الجهاز الإداري للدولة والكوادر الخاصة، اعتبارًا من مرتبات ومعاشات شهر أبريل 2023، حيث تقرر رفع الحد الأدنى للأجور ليبدأ من 3500 جنيه.