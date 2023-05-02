خبير تكنولوجي يوجه نصيحة بشأن منحة الـ1000 جنيه: احذر الضغط على هذه الروابط

حذر خبير الاتصالات المهندس إسلام خالد المواطنين من الوقوع في فخ النصب الإلكتروني، عن طريق إرسال روابط وهمية للمواطنين للتسجيل فى منحة العمالة غير المنتظمة للحصول على منحة 1000 جنيه، والتي وجه بها الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في محافظة الشرقية.

توخي الحذر عند التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

وقال خالد، لـ«الوطن»، إنّه يجب على المواطنين توخي الحذر عند التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة والتأكد من أنّه يسجّل بياناته على الموقع الرسمي الصحيح للمنحة، مشيرا إلى أن الدولة حريصة على المواطنين والوقوف بجوارهم، في ظل الظروف الصعبة حاليًا.

وتابع خالد: «من الممكن أن يتلقى المواطنون مكالمات هاتفية من أرقام مجهولة تطالبهم بالمساعدة في التسجيل في المنحة مقابل دفع مبلغ مالي، موضحا ان من يقوم بذلك هم اشخاص محتالون بهدف النصب على المواطنين والحصول على مبالغ مالية منهم دون المساعدة في التسجيل بالمنحة.

التسجيل على الرابط الرسمي للمنحة

وأكد خالد أنّ هناك رابطًا رسميًا للمنحة وهو المخصص للتسجيل فيها، مطالبا المواطنين بعدم الانسياق وراء مواقع التواصل الاجتماعي أو المكالمات الهاتفية الاحتيالية أو التسجيل على روابط غير صحيحة تهدف في النهاية إلى سرقة بيانات المواطنين واستغلالها.

صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته أثناء احتفالية عيد العمال التي شهدها في الشرقية، عددًا من القرارات المهمة لعمال مصر خاصةً العمالة غير المنتظمة، تضمنت قرارات الرئيس السيسي بإنشاء صندوق إعانة الطوارئ، للعمالة غير المنتظمة، وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه بما يتيح استثمارها والإنفاق منها، في حالات الطوارئ والأزمات، على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام، ويعظم العائد الاجتماعى والتنموى منه، إضافة إلى بدء تفعيل عمل الصندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية، بصرف قيمة إعانة عاجلة، لـ العمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعيـة، قدرهـا «1000» جنيـه.