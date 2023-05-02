نور حسام يقتنص لمصر ذهبية «العُشاري» ببطولة أفريقيا لألعاب القوى.. (صور)

استطاع اللاعب نور حسام ثروت، لاعب منتخب مصر لألعاب القوى، اقتناص الميدالية الذهبية لمصر بمنافسات البطولة الأفريقية للشباب المقامة بدولة زامبيا، بتخصص المركب «عُشاري»، تحت 20 سنة، بينما فاز زميله بالمنتخب اللاعب يوسف حسن خلف بالميدالية الفضية لنفس المنافسات، ورفع البطلان المصريان العلم المصري بمنصة التتويج بعد منافسة قوية بالبطولة الأقوى بالقارة الأفريقية.

نور حسام: فرحتي ما تتوصفش

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تحدث البطل نور حسام عن سعادته بالإنجاز الجديد الذي حققه، قائلا إن شعوره لا يمكن وصفه، خاصة أن هذا الإنجاز جاء بعد توقفه عن اللعب لمدة عام تقريبا بسبب تعرضه لإصابة، ولكنه كان يثق أن الله لا يضيع جهد المجتهدين، موجها الشكر لمدربه الكابتن حسام ثروت، مدرب منتخب مصر لألعاب القوى فهو صاحب الفضل الأول عليه.

نور حسام: تصدرت المنافسات من اليوم الأول

وعن المنافسات التي خاضها اللاعب في البطولة الأفريقية، أوضح نور حسام أن المنافسات تمت على مدار يومين، واستطاع خلالها تحطيم أرقامه وتسجيل أرقام جديدة وتصدر المنافسات من اليوم الأول وحتى النهاية، حيث خاض باليوم الأول منافسات «100 متر حر ومنافسات الوثب الطويل، ودفع الجلة والوثب العالي و400 متر»، أما اليوم الثاني، فقد خاض منافسات « 110 حواجز، رمي القرص، والقفز بالزانة ورمي الرمح والـ1500 متر جري».

لاعب منتخب مصر: أقرب منافس كان زميلي يوسف صاحب الميدالية الفضية

وأكد لاعب منتخب مصر أنه كان يثق كثيرا من نفسه وقدراته لاقتناص الميدالية الذهبية: «كنت واثق جدا من نفسي وأنه ربنا مبيضيعش تعب حد، خصوصا بعد تصدر السباق منذ بدايته»، موضحا أن زميله يوسف حسن الفائز بالميدالية الفضية كان أقرب المنافسين له، أما صاحب الميدالية البرونزية فهو من دولة الجزائر وكان بعيد عن المنافسة حيث بلغ الفارق بينهم في النقاط أكثر من 1000 نقطة.

منافسات «العشاري» بلعبة ألعاب القوى تُعرف بكونها الأصعب على الإطلاق كون اللاعب يخوض 10 منافسات بكل تخصصات لعبة ألعاب القوى تقريبا ثم يتم تجميع نقاط اللاعب في الـ10 تخصصات، حيث يخوض اللاعب المنافسات الآتية:

- 100 متر عدو.

- 110 متر حواجز.

- وثب طويل.

- وثب عالي.

- 400 متر حر.

- رمي الجلة.

- رمي القرص.

- رمي الرمح.

- القفز بالزانة.

- 1500 جري.