تفريغ كاميرات المراقبة لحل لغز مصرع فتاة سقطت من «بلكونة» في القاهرة

قررت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط عقار سقطت منه فتاة، ولقيت مصرعها في الحال بدائرة قسم شرطة ثان السلام تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، واستعجلت النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب الوفاة، وطلبت من المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، واستدعاء أسرة الفتاة لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، ومعرفة إذا كانت تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه.

بداية البلاغ

تلقي مأمور قسم شرطة ثان السلام إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة يفيد بوصول فتاة جثة هامدة بإدعاء السقوط من علو، وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاة تدعي سماع أ.ر 19 عاما، وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية، كما تبين إصابتها بتهشم في الرأس ونزيف خارجي وكسور في مناطق متفرقة من الجسم، وكشفت التحريات بأن الفتاة سقطت من بلكونة منزلها في الطابق السابع.

مشرحة زينهم

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.