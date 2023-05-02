انطلاق امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لصفوف النقل في بني سويف

انطلقت امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بمدارس محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، حيث أدى طلاب صفوف النقل بمدارس المرحلتين الابتدائية والإعدادية، للعام الدراسي 2022/2023 اليوم، امتحان التربية الدينية وسط إجراءات وقائية وتباعد داخل اللجان.

انطلاق امتحانات نهاية العام 6 مايو

وأعلن الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، استعداد المديرية لامتحانات نهاية العام الدراسي 2022/ 2023، االتي تنطلق السبت المقبل الموافق 6 مايو، بصفوف النقل في بالمرحلة الابتدائية والإعدادية، يعقبها امتحانات الشهادة الإعدادية.

الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية

وأكد وكيل تعليم بني سويف لـ«الوطن»، أن استعدادات امتحانات نهاية العام الدراسي تتضمن الالتزام بالمواصفات العامة والخاصة للورقة الامتحانية، والصادرة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، والتأكد من خلو الاسئلة من الأخطاء اللغوية لجميع اللغات، وعدم تكرار الأسئلة، ومناسبة الوقت المخصص للإجابة على جميع الأسئلة، والبعد عن الاسئلة ذات الطابع الديني والسياسي مع ضرورة مراجعة المادة العلمية فنيا.

اجتماعات مكثفة للاستعداد لامتحانات نهاية العام في بني سويف

وأشار وكيل تعليم بني سويف إلى عقد عدة اجتماعات بمديري الإدارات وموجهي العموم للتأكيد على الواجبات والمسؤوليات المنظمة للعملية الامتحانية، وأهمية تضافر الجهود وتعاون جميع أطراف المنظومة التعليمية وتسيير الامتحانات بصورة آمنة، والتاكيد على الإلتزام بضوابط العملية الامتحانية وبالكتب الدورية والقرارات الوزارية المنظمة للامتحانات، وخلو الأسئلة من الأخطاء الاملائية.