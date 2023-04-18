موعد امتحانات نهاية العام 2023 للمدارس والجامعات.. الدبلومات الفنية تبدأ 27 مايو

حددت وزارة التربية والتعليم وعدد من الجامعات موعد امتحانات نهاية العام 2023 للمدارس والجامعات، إذ أكدت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للمرحلتين الابتدائية والإعدادية ستعقد يوم 6 مايو المقبل.

امتحانات نهاية العام للدبلومات الفنية

وتعقد امتحانات نهاية العام للدبلومات الفنية يوم السبت 27 مايو 2023، وتنطلق امتحانات الترم الثاني للجامعات كما هو دون تغيير حيث تقرر انطلاقها في يونيو ويوليو المقبلين، وفق لوائح ونظم عمل الجامعات.

امتحانات الترم الثاني في محافظة القاهرة

وحددت محافظة القاهرة موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني، حيث يبدأ طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي الامتحانات من السبت 6 حتى 10 مايو، أما امتحانات الصف السادس الابتدائي تبدأ من الخميس 11 مايو حتى الثلاثاء 16 مايو، أما امتحانات الصف الأول الإعدادي العام والرياضي وما يعادله تنطلق من السبت 6 مايو حتى الأربعاء 10 مايو.

أما امتحانات الصف الثاني الإعدادى العام والرياضي تبدأ من الخميس 11 حتى الثلاثاء 16 مايو وامتحانات النقل الإعدادى المهني من الخميس 11 مايو حتى 16 مايو، وامتحانات الإعدادية العامة من الأربعاء 17 مايو حتى الثلاثاء 23 مايو، وامتحانات النقل للتعليم الفني من 6 مايو إلى17 مايو، أما امتحان المستوى الرفيع لطلاب الصف الثالث الإعدادي، أيام الأربعاء 3 مايو والخميس 4 مايو.