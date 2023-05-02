كيفية تجديد بطاقة الرقم القومي «أونلاين».. الدفع من خدمات فوري

تجديد بطاقة الرقم القومي عبر الإنترنت «أونلاين»، من الخدمات السريعة التي أتاحتها وزارة الداخلية في الآونة الأخيرة، للتيسير والتسهيل على المواطنين، فبدلا من الذهاب إلى أحد مقرات الأحوال المدنية أو السجل المدني، والتكدس في الطوابير، يمكن استخراج البطاقة من المنزل ومن أي مكان.

طريقة تجديد بطاقة الرقم القومي «أونلاين» بدلا من السجل المدني

خدمة تجديد بطاقة الرقم القومي أو إصدار بدل تالف أو فاقد «أون لاين» يجرى من خلال التقديم والحصول على البطاقة بشكل سلس وسريع، وذلك في خطوات بسيطة كالتالي:

- الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بخدمات وزارة الداخلية من خلال الرابط.

- اختيار قطاع الأحوال المدنية.

- اختيار خدمات الإنترنت للمواطنين.

- إنشاء حساب جديد من هـــــــــنـــا.

- اختيار خدمة بطاقة رقم قومي.

- إدخال جميع البيانات المطلوبة بدقة.

- كتابة العنوان الذي يرغب باستلام البطاقة فيه، أو من خلال خدمة البريد.

- دفع التكلفة من خلال أحد خدمات الدفع الفوري إلكترونيا.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق نهاية العام الماضي على تعديل سن استخراج بطاقة الرقم القومي، لتصبح من15 عامًا بدلًا من 16.