«الغرفة التجارية»: تراجع أسعار الملابس الجاهزة.. وتخفيضات الأوكازيون وصلت 90%

قال خالد حسانين رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية وعضو مجلس إدارة الغرفة، إن أسعار الملابس الجاهزة تشهد حالة من الانخفاض حاليا بسبب زيادة المعروض، إضافة إلى عروض التصفيات الشتوية والأوكازيون.

وأوضح «حسانين» في تصريحات لـ «الوطن»، أن هناك تراجعا بشكل كبير في أسعار الملابس الشتوية خلال مدة الأوكازيون الشتوي، إذ أن تخفيضات الملابس الشتوية تتراوح ما بين 30 إلى 70% لأغلب القطع والموديلات، بينما تزداد التخفيضات لبعض القطع لتصل إلى 90% كبعض التشيرتات والقمصان.

كمية كبيرة معروضة من الملابس الجاهزة بالاسواق

وأشار إلى أن هناك كمية كبيرة معروضة من الملابس الجاهزة بالأسواق، بينما انخفضت نسبة الإقبال على شراء الملابس لنحو 60% من النسبة الطبيعية، بسبب تراجع القوة الشرائية لدى المواطنين، وانشغال الناس بشراء الاحتياجات الأساسية مع دخول رمضان، كما أن الطلب يزداد على القطع الأقل سعراً للملابس الأطفال والرجالي.

وأضاف رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، أن حجم الطلب علي الملابس الجاهزة يزداد مع دخول رمضان استعداداً لموسم العيد.

جودة المنتج المصري أعلى من المستورد

وتابع «حسانين» بأن المنتج المصري له جودة عالية، وينافس المنتجات العالمية، والمنتج المصري أقوى من المستورد، وأغلب المنتجات التي نستوردها يستخدم فيها القطن المصري، لأنه معروف بجودته العالية.

وأوضح أن أهم مشكلة تواجه صناعة الملابس الجاهزة في مصر، هي توافر مستلزمات الإنتاج وتدبير العملة الصعبة، لافتاً إلى أنه من المتوقع زيادة حجم الطلب ليصل إلى 70% من النسبة الطبيعية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان وموسم عيد الفطر المبارك.