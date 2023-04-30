أسعار الملابس الصيفية في الأسواق الشعبية.. تبدأ من 130 جنيها

تتباين أسعار الملابس الصيفية بين الأسواق الشعبية أو السلاسل التجارية، وتشهد معظم الأسواق حالة إقبال كبير من جانب المواطنين للشراء، خاصة من جانب متوسطي الدخل.

أسعار ملابس الصيفة للاطفال فى الاسواق

وبلغت أسعار الملابس الصيفية هذا العام، وفقًا لجولة قامت بها «الوطن» في عدد من الأسواق الشعبية، للملابس الصيفية للأطفال حديثي الولادة، بين من 190 - 230 جنيهًا، فى حين يتراوح بين 250 و300 جنيه بالنسبة للأطفال من عمر 3 إلى 5 سنوات، في حين يتراوح سعر البيجامة الصيفي للأولادي بسعر 150 جنيهًا.

أسعار ملابس الصيفة للشباب في الأسواق

وتتراوح أسعار الملابس للفتيات ما بين 270 إلى 300 جنيه، والبيجامة الصيفي من 190 - 220 جنيهًا، والقميص الحريمي القطن يبدأ من 185 جنيهًا.

ويتراوح سعر القمصان من 150 حتى 250 جنيهًا، والتيشرتات يبدأ سعرها من 130 جنيهًا.

أرخص المناطق لشراء الملابس

ومن خلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، أرخص الاسواق لشراء الملابس بأقل الأسعار، كما يلي.

- شارع العريش بمنطقة الهرم.

- شارع فيصل.

- شارع ضياء في الهرم.

- سوق الجيزة في ميدان الجيزة بجوار السنترال.

- وكالة البلح بوسط القاهرة.

- سوق غزة بمنطقة الزاوية الحمراء بوسط القاهرة.

- سوق الغورية في منطقة الجمالية.

- شارع الأزهر، يقع بمنطقة الأزهر.

- سوق كرداسة، بمنطقة الشارع السياحي بالهرم.

- سوق الموسكي، بجوار شارع المعز، وهو أحد أهم الأسواق الشعبية بالقاهرة.

- منطقة وسط البلد بالقاهرة.

- شارع جمال عبدالناصر بوسط البلد.

- سوق العتبة، بمنطقة العتبة بالقاهرة.