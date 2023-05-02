«الأرصاد» تكشف موعد ارتداء الملابس الصيفية 2023 في مصر

تشهد مصر تقلبات مرتبطة بالتغيرات المناخية، تستمر لنحو 6 أسابيع مقبلة، بين ارتفاع أو انخفاض في درجات الحرارة، وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن موعد ارتداء الملابس الصيفية 2023 في مصر.

موعد ارتداء الملابس الصيفية 2023 في مصر

وأكدت منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، أنّ التغيرات المناخية في درجات الحرارة تختلف بين يوم وآخر، لذا فإنّ موعد ارتداء الملابس الصيفية في مصر بشكل كامل سيكون مع بداية فصل الصيف، أي بعد نحو 6 أسابيع، وحتى ذلك الحين، يفضل ارتداء ملابس ربيعية وخريفية، خاصة حال الخروج من المنزل ليلا أو في الصباح الباكر، ويفضل اصطحاب جاكيت.

وأضافت غانم لـ«الوطن»، أنّ درجات الحرارة تستمر بين الارتفاع والانخفاض، حيث نشهد اختلافا يتراوح بين 8 و10 درجات في الحرارة خلال النهار والليل، حيث يسود طقس مائل للبرودة على جميع الأنحاء، عدا محافظات جنوب البلاد، ويسود طقس مائل للدفء حتى ساعات الصباح الباكر.

درجات الحرارة اليوم

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مدن ومحافظات الجمهورية، ما يلي:

- القاهرة 28 - 15

- العاصمة الإدارية 28 - 15

- أكتوبر 28- 15

- بنها 28- 15

- دمنهور 28- 15

- وادي النطرون 27 - 15

- كفر الشيخ 28- 16

- المنصورة 28- 16

- الزقازيق 28 - 15

- شبين الكوم 27- 15

- طنطا 27- 15

- دمياط 22- 16

- بورسعيد 22- 15

- الإسماعيلية 27- 14

- السويس 28- 16

- العريش 23- 13

- رفح 23- 12

- رأس سدر 28- 14

- نخل 26- 7

- كاترين 25- 05

- الطور 29- 19

- طابا 22- 18

- شرم الشيخ 30- 20

- الإسكندرية 27- 16

- العلمين الجديدة 26- 16

- مطروح 26- 16

- السلوم 29 - 15

- سيوة 22- 13

- رأس غارب 30 - 19

- الغردقة 31- 20

- سفاجا 30- 21

- مرسى علم 31- 19

- شلاتين 30 - 21

- حلايب 28- 20

- أبو رماد 31 - 21

- رأس حدربة 27 - 20

- الفيوم 29- 14

- بني سويف 30- 14

- المنيا 31- 14

- أسيوط 32- 15

- سوهاج 33- 16

- قنا 34 17

- الأقصر 34- 18

- أسوان 35- 19

- الوادي الجديد 34- 15

- أبوسمبل 33- 19