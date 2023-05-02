البحر الأحمر تستعد لامتحانات الترم الثاني بتعقيم المدارس ورفع الطوارئ

رفعت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر درجة الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني بالمراحل التعليمية المختلفة، وذلك من خلال عدة إجراءات للتأكد من جاهزية المدارس.

إجراءات احترازية

وعقد هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا مع مديري الإدارات والقيادات التعليمية، مؤكدا تقديم إفادة بأن جميع مدارس الإدارات التعليمية انتهت من تدريس مقررات الفصل الدراسي الثاني وفق الخريطة الزمنية للمناهج المتعددة للصفوف المختلفة ولجميع المراحل التعليمية، وضرورة استلام كراسات الإجابة من المخازن وتوفير خامات التعليم الفني بمدارس التعليم الفني بالإدارات التعليمية للامتحانات العملية.

مسابقة الوظائف الإشرافية

وناقش وكيل وزارة التربية والتعليم خلال الاجتماع موقف العجز والزيادة والتنسيق مع الموارد البشرية والتنسيقات المختلفة والمختصة بشأن مسابقة الوظائف الإشرافية، وتجهيز الاستراحات وحُسن التعامل مع أولياء الأمور، واحتواء المواقف والمشكلات والامتثال بضبط النفس، مع الاحتفاظ بهيبة هيئة التدريس واحترامهم للكيان التعليمي.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر لـ«الوطن»، اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية ونظافــة دورات المياه والتعقيم المستمر للمدارس، وتحقيق التباعد بين الطلاب داخل اللجان، ومراجعـــة مكونـــات البنية التكنولوجيــة للمدارس الثانوية بصفــة دوريـــة للوقوف على جاهزيتها.

كما شدد على منع إستخدام الهواتف الذكية مع الطلاب داخل المدرسة، وكذلك استخدام المعلمين لها أثناء الامتحانات ومتابعة استلام وتسليم خطابات الندب لامتحانات الشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية وتجهيز بنك الأسئلة بالنسبة للصفين الأول والثاني الثانوي العام.