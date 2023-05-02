بدء أعمال تطوير مداخل مدينة بلطيم بكفر الشيخ استعدادا لموسم الصيف

بدأت الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم، في محافظة كفر الشيخ، أعمال تطوير مداخل مدينة مصيف بلطيم، استعداداً لموسم صيف عام 2023، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

بدء أعمال تطوير مداخل مدينة مصيف بلطيم

ومن جانبه، تابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، بدء أعمال تطوير مداخل مصيف بلطيم، حيث يشمل رفع الطبقات المتهالكة من المداخل، وإعادة تركيب مادة «الأكريليك» علي كامل المداخل مع عمل كلمات ترحيبية بالحروف البازة المضيئة، وذلك في إطار تطوير ورفع كفاءة المداخل ضمن أعمال تطوير المدينة، مع سرعة الانتهاء من كافة الأعمال قبل بداية موسم الصيف.

وكثفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة كفر الشيخ من جهودها لتطوير مدينة مصيف بلطيم، استعداداً لموسم الصيف المقبل، حيث جري رصف عدد كبير من شواطئ المصيف بمادة «الباور سن»، ورفع الأسفلت المتهالك، ووضع الطبقة الأسمنتية، ورفع الطوب الفرعونى والبلاط والبلدورات المتهالكة، وإعادة تركيب بلاط انترلوك وبلدورات وطوب فرعونى جديد، بالإضافة إلى تطوير وتجميل الجزر الوسطى بالمدينة، مع توسعة الطرق من الجانبين.

كما تم طرح أعمال الإنقاذ البحرى على الشركات المتخصصة، للقيام بأعمال حماية شواطئ المدينة خلال موسم الصيف، وإدارة تشغيل البوابات الإلكترونية بمداخل المدينة، والاستعانة بالشركات المتخصصة فى هذا المجال.

شواطئ مصيف بلطيم بكفر الشيخ

جدير بالذكر، أن مدينة مصيف بلطيم تضم 6 شواطئ، هي الفنار والنرجس والزهراء والسلام والأمل،والفيروز، بطول 11 كيلومترا على ساحل البحر المتوسط، وهي أكثر مناطق مصر تطرفاً إلى الشمال بطول 40 كم في عرض البحر المتوسط، وتستقبل أكثر من 3 ملايين زائر خلال موسم الصيف.