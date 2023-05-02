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ضبط أحد الأشخاص متهم بارتكاب وقائع سرقة في القاهرة

كتب:

محمد بركات
12:57 م | الثلاثاء 02 مايو 2023
وزارة الداخلية- أرشيفية

وزارة الداخلية- أرشيفية

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة (6 كشافات إنارة - 12 لوح صــاج) مـن داخل مخزن الخردة «ملكه» بدائرة القســـم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهتـــه اعترف بأنه وراء ارتكاب واقعة سرقة باب حديد من داخل مخزن خردة بدائرة القسم، ملك (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر) وتم بإرشــاده ضبط كافة المسروقات المُستولى عليها بمكان إخفائها، وباستدعاء المجنى عليهمـــا تعرفا على المضبوطات، وتهماه بالسرقة.

 

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بقلم محمد بركات