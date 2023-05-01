ضبط 30 طن قمح بحوزة أحد الأشخاص في سوهاج دون تصريح

ضبطت أجهزة الأمن 30 طن قمح بحوزة أحد الأشخاص في سوهاج دون تصريح، وتحرر محضر بالواقعة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقطاع الأمن الاقتصادي قيام المدير المسؤول عن مطحن كائن بدائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج بتخزين كميات من الأقماح المحلية دون تصريح، بقصد الحجب عن التوريد للموسم الحالى 2023 محققاً أرباح غير مشروعة.

ضبط المتم يتجميع القمح

وضبط قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج والجهات المعنية المذكور لقيامه بتخزين كمية قدرها 30 طن أقماح محلية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.