«التضامن» تشارك في اجتماع طارئ لمناقشة تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية للسودان

شاركت وزارة التضامن الاجتماعي عبر الفيديو كونفرانس في الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، وذلك لبحث ومناقشة تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية لدولة السودان إزاء الأوضاع التي تشهدها، حيث ترأست الاجتماع مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر رئيس الدورة 42 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، وبمشاركة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والسيد ماجد الغانمي ممثل رئيس المكتب التنفيذي لمكتب وزراء الشئون الاجتماعية العرب، والوزير المفوض طارق النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية الأمانة الفنية للمجلس.

مصر والسودان قلبٌ واحد شريانه النيل وصمامه التضامن والتعاون والإخاء

وأكدت التضامن الاجتماعي أن مصر والسودان قلبٌ واحد شريانه النيل وصمامه التضامن والتعاون والإخاء، مشيرة إلى أنه منذ اندلاع الأحداث في السودان العزيزة، والدولة المصرية تبذل خالص الجهود للوقوف بجانب الشعب السوداني الشقيق، ودعوة الأفراد المتحاربة لوقف الصراع، وضمان مرور المساعدات الإنسانية والإغاثية والاجتماعية، والعمل على سلامة الجاليات العربية وإجلائها على الحدود المصرية – السودانية.

وأضافت أن جمعية الهلال الأحمر المصري قامت من خلال فريق عمله الدءوب ومن خلال المتطوعين بالتنسيق مع الهلال الأحمر السوداني واللجنة الدولية للصليب الأحمر والسفارة المصرية في السودان ، ومع أجهزة الدولة المصرية للوقوف على تطورات الأحداث أولا بأول، وتقديم خدمات الإغاثة الإنسانية والطبية والاجتماعية والتي شملت؛ استقبال ومساعدة القادمين وإنهاء الأمور المادية وتجهيز وسائل النقل المختلفة إلى مدينة أسوان ومنها إلى الجهة النهائية، وتجهيز الإنترنت ووسائل الاتصال لإجراء الاتصالات المحلية والدولية لتواصل القادمين مع ذويهم وطمأنتهم.

قام الهلال الأحمر المصري بتنفيذ العديد من التدخلات منها 329 عملية نقل

كما قام الهلال الأحمر المصري بتنفيذ العديد من التدخلات منها 329 عملية نقل من المعبر للجهة النهائية، و565 كشف طبي لتقديم الإسعافات الأولية والأدوية، و600 جلسة وخدمة للدعم النفسي والاجتماعي، فضلا عن توزيع أدوات نظافة شخصية، كما قام الهلال الأحمر المصري بتوفير20 ألف وجبة غذائية، بالإضافة إلى تنفيذ حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي تستهدف الطالبات والطلاب والجاليات العربية لتوضيح معايير الأمن والسلامة الضرورية من أجل الحفاظ على أرواح الأفراد هناك، كما يستقبل الهلال الأحمر المصري البلاغات اليومية من خلال غرفة العمليات التي تعمل على مدار الساعة لتقديم الدعم النفسي وتوجيه القادمين للطرق الآمنة من حيث آليات الخروج طبقا لما أعلنته الدولة المصرية.

وأوضحت التضامن الاجتماعي أن جمهورية مصر العربية من خلال عضويتها الدائمة في المكتب التنفيذي لمجلس الشئون الاجتماعية العرب تعلن عن كامل استعدادها وبذل خالص الجهود في شراء وتسليم المساعدات الإغاثية والاجتماعية التي سيقرها المجلس الوزاري، وذلك من خلال الهلال الأحمر المصري في ضوء خبراته المتميزة في الإغاثة الإنسانية، مشيرة إلى أنه في حالة موافقة المجلس الموقر على المقترح؛ تقوم الأمانة العامة ببلورة ذلك في القرار المقترح في الفقرة رقم 2 من القرار، على أن يتم تعديلها لتصبح: "يتم إيصال المساعدات للمتضررين بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري والجهات المعنية الأخرى".