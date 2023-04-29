«التضامن» توضح الأوراق المطلوبة من حجاج الجمعيات 2023

يبدأ الحديث عن موسم الحج 2023، في تلك الفترة من كل عام، وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، تفاصيل حج الجمعيات، حيث تحرص الوزارة على توفير العديد من الخدمات لحجاج الجمعيات الأهلية الفائزين بالتأشيرات هذا العام.

ووجهت وزيرة التضامن، بتوفير أوجه الرعاية لحجاج الجمعيات، وذكرت الوزارة في بيان لها، تفاصيل الأوراق المطلوبة من حجاج الجمعيات الفائزين بتأشيرات الحج هذا العام.

الأوراق المطلوبة لسفر حجاج الجمعيات

وفي السطور التالية، نعرض أبرز الأوراق المطلوبة لسفر حجاج الجمعيات، وفقا لما ذكرته وزارة التضامن الاجتماعي.

1- أصل جواز السفر المميكن بشرط ألا تقل مدة صلاحيته عن عام.

2- فيش حج مميكن.

3 - شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة للتأكد من عدم السفر لأداء مناسك الحج نهائيا.

4- عدد 10 صور شخصية حديثة واضحة بشرط أن تكون الخلفية بيضاء.

5- استخراج شهادة تشمل استكمال التحصين بالجرعات الأساسية المقررة مع جرعة تنشيطية للقاحات فيروس كورونا، بشرط تلقي آخر جرعة خلال 6 أشهر قبل السفر.

6- تقرير طبى معتمد ومختوم من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

7- شهادة صحية من وزارة الصحة والمدرج بها التطعيمات بمدة لا تقل عن 10 أيام.

8 - تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عملهم.