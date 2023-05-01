«الزراعة» توضح أهم أصناف الذرة الشامية المعتمدة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أهم أصناف الذرة الشامية التي تعطي أعلى إنتاج وتقاوم الأمراض والآفات، وتوفرها الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة بأسعار مخفضة، حيث يجري طرحها في الإدارات الزراعية خلال الموسم الزراعي الصيفي الحالي، مطالبة بزراعة أصناف معتمدة.

أما الأصناف المعتمدة من الذرة، وفقا لمعهد بحوث المحاصيل التابع لمركز البحوث الزراعية، كالتالي:

الأصناف الفردية الصفراء

- جيزة 178 ويعطي إنتاجية مرتفعة.

- جيزة 1683 مقاوم للملوحة والعط.

- جيزة 180 تصلح للحبوب والسيلاج.

الأصناف الفردية البيضاء

- جيزة 128حبوب فقط.

- جيزة 1303.

- جيزة 1314.

- فردي 10 أصناف، قديم جدا لكن ثابت نفسه حتى الآن حبوب وسيلاج.

أصناف ذرة ثلاثية صفراء

- جيزة 3672.

- جيزة 3683.

- جيزة 377.

وقالت الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، إن جميع الأصناف من الذرة الشامية، جرى توفيرها في الإدارات الزراعية ومديريات الزراعة في جميع المحافظات، كذلك مراكز البحوث الزراعية، ومنافذ الإدارة المركزية، مطالبة بالالتزام بالمعاملات الفنية السليمة، للحصول على أعلى إنتاجية.