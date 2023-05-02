افتتاح مبنى سكني بالمدينة الجامعية بـ«جنوب الوادي» بتكلفة 65 مليون جنيه

واصل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي زيارته لجامعة جنوب الوادي، لافتتاح وتفقد عدد من المنشآت، والمشاركة في المؤتمر التعريفي وورشة العمل التي نظمتها الجامعة تحت عنوان «الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي»، والتي تناولت رؤى وأهداف الوزارة والجامعة لتحقيق مبادئ الاستراتيجية.

تطوير شامل

وقام الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي بافتتاح المبني السكني ( أ ) بالمدن الجامعية للطالبات، والذي شهد عملية تطوير شاملة بتكلفة 65 مليون جنيه.

ويتضمن المبنى غرف إقامة والمطبخ وقاعات الطعام والإضاءة ومختلف المرافق، وتطوير الحدائق الخارجية والإضاءة الخارجية للمبنى، وكذلك توفير كل الأجواء المناسبة للطالبات للإقامة والاستذكار وممارسة الانشطة الطلابية، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمبنى عدد 752 طالبة.