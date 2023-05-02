«بيطري دمنهور» تحصل على مراكز متميزة بتصنيف سيماجو للمؤسسات البحثية

أكد الدكتور نبيل بكير عميد كلية الطب البيطري بجامعة دمنهور، حصول الجامعة على مراكز متميزة فى تصنيف سيماجو، وفقا لتقرير وحدة التصنيف الدولي للمؤسسات البحثية والأكاديمية لعام 2023، حيث أدرجت الجامعة بالفئة الثانية لأفضل 50% بالتصنيف Q2 حيث جاءت بالترتيب 4920 عالميا.

جامعة دمنهور تحصل على تصنيف سيماجو

وأشار الدكتور نبيل بكير وفقا لموقع سيماجو إلى أن الأبحاث التي تنتمي إلى جامعة دمنهور في مجال الطب البيطري تأتي في صدارة الترتيب «291عالميا و11 إفريقيا و12 عربيا والعاشر مصريا»، متقدمة على مجالات مختلفة تنتمي إلى الجامعة، كما تأتي العلوم الزراعية والبيولوجية في المرتبة الثالثة «1190 عالميا و 12 أفريقيا والترتيب 10 عربيا والخامس مصريا».

وتأتي الأبحاث التي تقع في مجال الفارماكولوجي والسموم في المرتبة الثالثة من حيث الأهمية «2704 عالميا و53 أريقيا وتساهم كلية الطب البيطري بجزء مميز منها».

تصنيف سيماجو من أهم التصنيفات العالمية

يعد تصنيف سيماجو للمؤسسات البحثية والأكاديمية من أهم التصنيفات العالمية، ويعتمد المؤشر العام في هذا التصنيف على 3 مؤشرات فرعية كما يلي: ‎ ‎%‎50لمؤشر الأداء البحثى، و30% لمؤشر مخرجات الابتكار، و20% لمؤشر التأثير المجتمعي، و يندرج تحتها 17 مؤشرًا فرعيًا لتقييم الأداء.