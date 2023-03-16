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اللجنة المختصة تواصل أعمالها بمقابلة مرشحين لرئاسة جامعة دمنهور

كتب:

أحمد أبوضيف
07:26 م | الخميس 16 مارس 2023
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واصلت اللجنة المُختصة والمُشكلة بقرار من المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف؛ أعمالها لاختيار المُرشحين لرئاسة جامعة دمنهور.

الأعلى للجامعات 

الجدير بالذكر، أن اللجنة كانت قابلت المُرشحين لرئاسة جامعتي سوهاج والوادي الجديد، الاثنين الموافق 20 فبراير الماضي، ثم قابلت المُرشحين لرئاسة جامعة بنها يوم الخميس الموافق 2 مارس الجاري، ثم قابلت المُرشحين لرئاسة جامعتي عين شمس ومطروح، يوم الخميس الموافق 9 مارس الجاري، ثم قابلت المُرشحين لرئاسة دمياط يوم السبت الموافق 11 مارس الجاري.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.