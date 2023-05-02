عودة الحركة المرورية على كوبري بنها بعد توقف نصف ساعة بسبب حادث تصادم

تعطلت حركة المرور بمدينة بنها فوق كوبري بنها القديم، بمنطقة كفر الجزار، للقادمين من الطريق الزراعي «القاهرة - الإسكندرية» في اتجاة مدينة بنها، وكذلك القادمين من محافظة المنوفية نحو مدينة بنها، والقادمين من القرى الواقعة بنطاق الوحدتين المحليتين بكفر الجزار وبطا، وذلك لمدة قرابة النصف ساعة، بسبب توقف سيارة نقل تريلا محملة بـ«كونتينر» وسط الكوبري، بسبب ارتفاعها الزائد واصطدامها بحديد الكوبري العلوي.

تيسير الحركة المرورية

وانطلقت على الفور فرق من الإدارة العامة للمرور بالقليوبية، وإدارة مرور بنها، بتوجيهات من اللواء مدير أمن القليوبية للتعامل مع الموقف، حيث جرى عمل تحويل مسارات السيارات لطرق بديلة، وتقليل الهواء بإطارات السيارة النقل وإخراجها من نهر الطريق بالكوبري في اتجاه الخلف.

حادث تصادم

كان سائق التريلا اصطدم بمدخل الكوبرى أثناء محاولة الدخول، ولكنه رغم صعوبة المرور أصر على الاستمرار، مما أدى إلي تعطل الحركة المرورية على كوبري بنها، وجرى الدفع بأوناش وسيارات الإغاثة المروية، وإعادة فتح الطريق، كما جرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.