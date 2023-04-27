عقب غلقه للإصلاح.. إعادة الحركة المرورية على كوبري «بنها 3» بزراعي القليوبية

أعلنت محافظة القليوبية في بيان لها اليوم أنه جرى فتح كوبري بنها 3 بطريق الإسكندرية الزراعي وإعادة الحركة المرورية عليها من جديد عقب انتهاء أعمال الصيانة والإصلاح للكوبري الذي تعرض مطلع الشهر الجاري خلال شهر رمضان الماضي لهبوط جزئي بمنطقة محدودة.

تفاصيل إصلاح كوبري بنها 3 علي الزراعي

وأوضحت محافظة القليوبية في بيان لها أن الهيئة العامة للطرق والكباري انتهت من عمل إجراءات المعاينة وتحديد أعمال الصيانة المطلوبة عقب الهبوط الأرضي وقامت بتكليف شركة النيل العامة للإنشاء والطرق بأعمال الصيانة المطلوبة للكوبري.

انتهاء أعمال إصلاح كوبري بنها 3 بزراعي القليوبية

أضاف البيان أن الشركة التابعة لوزارة النقل المكلفة بالإصلاح أنهت أعمال صيانة وإصلاح الكوبري تحت إشراف المنطقة الأولي المركزية بهيئة الطرق والكباري وتم فتح الكوبري أمام حركة المرور بطريق الإسكندرية الزراعي مساء اليوم.

غلق كوبري بنها 3 أعلى منطقة كوبري الفحص بالقليوبية

كانت الهيئة العامة للطرق قد قررت خلال شهر رمضان الماضي غلق كوبري بنها 3 أعلى منطقة كوبري الفحص بالقليوبية نظرا لحدوث هبوط جزئي في بلاطة الكوبري مما استدعي التدخل لحل المشكلة وتقرر غلق للإصلاح حيث جرت المعاينة اللازمة من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري وتم استدعاء شركة النيل العامه للإنشاء والطرق و التنسيق اللازم مع الإدارة العامة للمرور، لغلق الكوبري في اتجاه القاهرة وتحويل المرور اثر تصدع بسيط وهبوط بسيط وجرى إصلاحه وإعادة الحركة عليه من جديد اليوم.