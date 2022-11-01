محافظ القليوبية يوجه بإنشاء كوبري في بنها لربط ممشى الكورنيش

عقد عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اجتماعا لمناقشة أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة من الممشي؛ لدفع الأعمال به، وتذليل العقبات للانتهاء منه، وفق الجداول الزمنية المحددة، وطبقا للمواصفات القياسية المتفق عليها في إطار اهتمام القيادة السياسية، باستكمال أعمال ممشى أهل مصر على نهر النيل بمدينة بنها، وتنفيذه على أعلى مستوى؛ ليكون متنفسا حضاريا للمواطنين.

جاء الاجتماع بحضور اللواء هشام خشبة السكرتير العام، واللواء وائل مصطفي رئيس جهاز القاهرة الفاطمية، والمهندس علي عبدالستار رئيس مدينة بنها، والمهندس علي عودة مدير مديرية الإسكان، وممثلي جهاز القاهرة الفاطمية، والمكتب الفني.

ربط مراحل ممشي كورنيش النيل ببنها

وناقش محافظ القليوبية مع جهاز القاهرة الفاطمية مقترحهم لربط المرحلة ب من الممشى، والتي تبدأ من نادي القضاة حتى نادي الري بالمرحلة ج، والتي تبدأ من نادي الري وحتى نادي الشرطة من خلال إنشاء كوبري خرساني بشكل حضاري وجمالي، أعلى معدية بطا النهرية مع تطوير وتجميل المدخل الخاص بمستخدمي المعدية، وفصله عن الممشى.

تفاصيل القطاع ج في ممشى الكورنيش في بنها

ويمتد القطاع ج بطول 500 متر، شاملًا منطقة معدية بطا ويتراوح العرض بين 6 إلى 25 مترًا، وتم عمل 3 مداخل وتم توزيعها، بحيث يتراوح المسافة بين كل مدخل والآخر بطول 150 مترًا، كما سيتم إنشاء عدد من عربات الطعام في الأماكن ذات المساحات الواسعة عند منطقة ملاهي نادي الشرطة، وعند معدية بطا لخدمة المواطنين ومساهمه من المحافظة في إيجاد فرص عمل للشباب كما سيتم تزويد الممشي بدورات مياه لخدمة المترددين على الممشي بالاضافة الي تأسيس منظومة للتأمين وكاميرات المراقبة.