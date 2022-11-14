«النقل»: كوبري بنها المنصورة به لوحات إرشادية.. وسائق الأتوبيس السبب في حادث الدقهلية

تقدمت وزارة النقل، بخالص التعازي لأسر المتوفين في غرق حافلة بترعة المنصورية بمركز أجا في محافظة الدقهلية، ما أدى إلى وفاة عشرين شخصًا من مستقليها غرقًا، وإصابة ثمانية آخرين من بينهم سائق الحافلة، الذي ألقي القبض عليه؛ إذ أقر المصابون وفقا لتحقيقات النيابة العامة، بأنه حال تحدث سائق الحافلة في هاتفه المحمول فوجئ بسيارة لم يستطع تفاديها لسرعة سيره، ما تسبب في الحادث، كما أنه بإجراء التحليل المبدئي للسائق تبين تعاطيه مخدرًا، وقررت النيابة العامة عرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل نهائي له بيانًا لمدى تعاطيه مواد مخدرة.

وأشارت وزارة النقل في بيان لها إلى أنها تتبع منهج الشفافية والوضوح في كافة الأحداث والحوادث خاصة وأن سلامة وأمن المواطنين من مستخدمي الطرق ووسائل المواصلات أولى اهتمامات الوزارة.

تطوير طريق بنها المنصورة منذ عامين

وأكدت أنه جرى الانتهاء منذ عامين من تطوير ورفع كفاءة طريق «بنها / المنصورة»، بطول 73 كم ليكون طريق حر اتجاهين منفصلين عن بعضهما بحاجز منع تعدي لوسط الطريق كل اتجاه من 2 : 3 حارة مرورية، بالإضافة إلى إنشاء 8 كباري لحل الاختناقات المرورية وتحرير الحركة على الطريق وتسهيل عبور المواطنين والمركبات والدواب من البر الأيمن للبر الأيسر للطريق، وهي عبارة عن 7 كباري علوية هي أسنيت وكفر شكر وصهرجت وبشلا وطنامل وأجا 1 و أجا 2، بالإضافة إلى كوبري دقادوس السطحي.

وأوضحت أنه جرى رفع كفاءة وصيانة وإعادة رصف الطريق الحالي، وتنفيذ جميع أعمال التأمين والسلامة من إنشاء دورانات للخلف تحت الكباري وإنشاء الحواجز الخرسانية بالجزيرة الوسطى وعلى الجانبين، ما ساهم في تحقيق سيولة مرورية كبيرة وسهولة تنقل الأفراد والمركبات وتقليل زمن الرحلة من بنها إلى المنصورة، وكذلك تقليل استهلاك الوقود للسيارات المارة به، والقضاء على الاختناقات المرورية عند المدن والقرى الواقعة مباشرة على هذه الكباري، كما يجري بصفة مستمرة تنفيذ الصيانة الدورية للطريق والكباري للمحافظة على الحالة المتميزة لهما لضمان أمن وسلامة المواطنين.

وأوضحت وزارة النقل، أن المنطقة التي وقعت بها الحادثة لا يوجد بها أي عيوب فنية في الطريق، ومزدودة بعلامات إرشادية، وجميع وسائل الأمان تتوافق مع قياسات الجودة العالية للطرق.

وأشارت إلى أنه لا يوجد حاليا إنشاء محور طولي مروري من بنها حتى دمياط لربط طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بالطريق الدولي الساحلي بطول 140 كم، الذي يشمل 15 كوبري، وذلك لخدمة حركة نقل الركاب والبضائع في نطاق 6 محافظات بالوجه البحري والدلتا هي «القليوبية والشرقية والدقهلية ودمياط والغربية وكفر الشيخ»؛ إذ يمر الطريق مباشرة على 3 من عواصم المحافظات الست؛ وهي «بنها والمنصورة ودمياط».

وأوضحت الوزارة أنه للاستفادة من الطريق الحالي الذي جرى تطويره غرب الرياح التوفيقي وترعة المنصورية من بنها للمنصورة واستكمال تطويره وازدواجه من المنصورة إلى دمياط يتم إنشاء طريق جديد حر شرق الرياح التوفيقي من 4 حارات مرورية، ليكون اتجاه المرور بعد الانتهاء من المشروع بالكامل من القاهرة إلى المنصورة شرق الرياح، ويكون اتجاه البر الغربي من الرياح التوفيقي للاتجاه القادم من المنصورة إلى القاهرة كما يتم تكملة ازدواج ورفع كفاءة طريق دمياط الشرقي في المسافة من شربين حتى دمياط، وذلك للمساهمة في رفع مستوى الخدمة وتسهيل حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا، وحل الاختناقات المرورية عند مداخل المدن والقرى الواقعة على مسار الطريق لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

تنفيذ جميع الطرق وفقا لمواصفات الجودة العالمية

وأوضحت وزارة النقل، أنه يجري تنفيذ جميع قطاعات الطرق بالمشروع، وفقا لمواصفات الجودة العالية، وتم وضع مخطط للاستغلال الأمثل للمناطق أسفل الكباري، والمحافظة على حرم الطريق، وخلال تنفيذ أعمال إنشاء الطريق المتجه إلى المنصورة على البر الشرقي يجري التنسيق مع وزارة الري ممثلة في مديريتي الري بالقليوبية والدقهلية للحفاظ على القطاع المائي الآمن الذي يحافظ على كمية المياه المطلوبة للزمامات الزراعية التي يخدمها الرياح التوفيقي، وتم تنفيذ ممشى للأهالي في المسافة من كوبري الزراعي حتى كوبري بنها القديم بطول 1400 متر.

وناشدت وزارة النقل، وسائل الإعلام بتحري الدقة والموضوعية فيما يتم تناوله من أخبار خاصة بالوزارة واستقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية لبيان الحقائق بكل شفافية ومصداقية ووضوح للرأي العام.