تحول مياه البحر الأحمر إلى اللون الوردي.. و«المحميات» تكشف السبب «صور»

شهدت شواطئ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، ظاهرة تحول المياه إلى اللون الأحمر المشابه للون الدماء، وذلك في عدد من المناطق، مما أثار جدلا واسعا خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وبداية فصل الصيف، وإقبال المواطنين على الشواطىء.

سبب تحول مياه البحر إلى اللون الأحمر

من جانبه، كشف الدكتور أحمد غلاب مدير المحميات الشمالية بمحافظة البحر الأحمر، أن سبب تغير لون البحر إلى الأحمر يعود إلى عمليات «التفريخ»، وهي ظاهرة تكاثر الشعاب المرجانية، والتي تطلق ملايين البويضات الناضجة ذات اللون الوردي في المياه، لتعطي للمياه لونا يشبه لون الدم.

تكاثر الشعاب المرجانية

وأشار «غلاب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، اليوم الثلاثاء، أن تكاثر الشعاب المرجانية هي ظاهرة طبيعية تحدث في نهاية شهر أبريل وبداية شهر مايو من كل عام، وذلك لحمايتها من خطر الانقراض، حيث تتعرض بعضها في البحر الأحمر لخطر الانقراض بسبب تغير المناخ، والممارسات البشرية، لذا يطلق المرجان ملايين البويضات والحيوانات المنوية في مياه البحر، وهو ما يسمى بـ«عمليات التفريخ»، حيث يندمج معا لتشكيل أجنة تنساق مع التيارات الساخنة لمئات الكيلومترات مكونة شعابا مرجانية باللون الأحمر.

أهمية الشعاب المرجانية

وأكد «غلاب»، أهمية الشعاب المرجانية في الحفاظ على التنوع البيولوجي في البحر الأحمر، باعتبارها من الثروات البحرية الجاذبة للسياحة، حيث يأتي السياح الأجانب خصيصا إلى شواطئ البحر الأحمر لممارسة هوايتهم المفضلة في الغطس تحت الماء والاستمتاع برؤية الشعاب المرجانية والكائنات البحرية النادرة.