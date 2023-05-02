نقيب الصحفيين: دور الإعلام يتمثل في نقل المعلومات وتقديم المعرفة للمجتمع

قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إنّ الإعلام لم يصنع الظواهر المختلفة، ودوره نقل المعلومات وتلبية مطلب حق المجتمع في المعرفة، مضيفا أنّه يجب العمل على الحد من الظواهر السلبية ووجود آليات لنقل المعلومات الحقيقة.

المؤتمر العلمي للإعلام بأكاديمية الشروق

وشدد خالد البلشي، خلال إلقاء كلمته بفعاليات المؤتمر العلمي السادس للمعهد الدولي العالي للإعلام بأكاديمية الشروق بعنوان الإعلام وقضايا العنف المجتمعي، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من القيادات الإعلامية، على رأسهم الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، على ضرورة عدم جعل الإعلام متهما رئيسيا في نشر الظواهر السلبية، متابعا: «حقيقي يقع عليه دور بسيط، لكن دوره هو نقل الصورة والواقع بمهنية».

تحقيق مطلب حق المجتمع في المعرفة

ووعد البلشي، بالالتزام بميثاق الشرف الصحفي والحق في نقل المعرفة وفتح الباب لتدريب الصحفيين بمختلف الأعمار والمحافظة على ميثاق الشرف الإعلامي، مضيفا أنّ البداية لتجاوز أي أزمة إعلامية، هي ضرورة أن يضع الإعلاميون أنفسهم مكان المتلقي، والجمع بين الحقوق للصحفي والضوابط التي يجب أن يتحلى بها ويلتزم بها: «إذا نجحنا في الموازنة بينهم سنصل إلى حلول إيجابية، والإعلام دوره ومسؤوليته هو نقل المعلومات وتحقيق مطلب حق المجتمع في المعرفة».

من جانبه، قال طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إنّ الدراما تصنع المحتوى، وهناك فرق بين الإعلام وصانعي المحتوى، فالإعلام ما هو إلا وسيلة عرض للمحتوى، والضوابط والقواعد موجودة ومعمول بها في هذا الشأن، مؤكدا أنّه يجب التعامل مع الطلاب منسوبي الكيانات الإعلامية ويجب على الكليات تعليم الطلاب على كيفية التغطية الإعلامية.