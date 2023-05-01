احذر عدم تثبيت اللوحة المعدنية في مكانها بالسيارة.. غرامة مرورية

يضمن قانون المرور تنظيم حركة السير على الطرق بما يحقق السلامة للركاب والمارة وقائدي السيارات، لذلك نص على بعض الضوابط والمخالفات التي لا يجب التهاون فيها، بالإضافة إلى فرض عقوبات حال الخروج عن الضوابط.

​لائحة المخالفات والعقوبات المرورية

نصت المادة رقم «74 مكررا» من ​لائحة المخالفات والعقوبات المرورية في قانون المرور، على عدد من المخالفات التي لا يجوز ارتكابها حتى لا يتعرض صاحبها لغرامة مرورية.

ومن بين هذه المخالفات في المادة رقم «74 مكررا» من ​لائحة المخالفات والعقوبات المرورية، مخالفة خاصة بشأن اللوحات المعدنية، إذ جاءت أنه يعاقب قانون المرور في حالة «عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبة في المكان المقرر لها».

قانون المرور

ويعاقب قانون المرور في هذه الحالة بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 300 جنيه، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر.

وتحدد العقوبات والغرامات في قانون المرور وفقا لنوع المخالفة المرتكبة والأضرار المترتبة عليها، وذلك للحفاظ على سلامة الركاب والمارة على الطرق.