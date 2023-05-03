ما هي شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين وفروعها بالمحافظات؟

فتحت الأكاديمية المهنية للمعلمين باب التسجيل من جديد للمعلمين الراغبين في استخراج شهادة الصلاحية للحصول على الترقية عبر الموقع الرسمي للأكاديمية.

وبحسب الموقع الرسمي للأكاديمية المهنية للمعلمين فإن فتح الباب جاء لشاغلي وظائف المعلمين ممن لم يسبق لهم التسجيل أو خوض الترشح من قبل، مشيراً إلى أن شهادة الصلاحية تأتي ضمن آليات وزارة التربية والتعليم لرقمنة عمليات الترقي.

موعد الحصول علي شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين

وأعلن الموقع الرسمي للأكاديمية المهنية للمعلمين عن فتح باب التسجيل الكترونياً من الأحد 12 مايو الجاري وحتى الخميس 8 يونيو المقبل مطالبة المتقدمين بضرورة متابعة الطلبات المقدمة على الموقع الرسمي للأكاديمية.

ويجري تقييم أداء المعلم للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي من 100 نقطة تكون موزعة طبقا لمحتويات ملف الترقي.

كيفية تقييم شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين

وبحسب الموقع الرسمي للأكاديمية فإنه يتم استيفاء البرنامج التدريبي ويخصص له 50 نقطة ويشترط حصول المعلم على نسبة 50% على الأقل من مجموع نقاط النهاية الكبرى المخصصة للبرنامج، إلى جانب إنهاء استمارة تقييم أداء المعلم من قبل مدير المدرسة ويخصص لها 10 نقاط.

كما يشترط إنهاء استمارة ملف إنجاز المعلم، والتي تتضمَّن عدة بنود مهنية يخصص لكل بند من هذه البنود 3 نقاط، ليكون إجمالي نقاط تقييم الاستمارة 30 نقطة، فيما حددت الأكاديمية 10 نقاط على استمارة تقييم أداء المعلم من قبل الموجه الفني.

وأعلنت الأكاديمية عن منح شهادة الصلاحية للمعلم للترقي من مستوى وظائف معلم ومعلم أول إلى الوظيفة الأعلى إذا حقق مستوى 60 نقطة على الأقل من مجموع النقاط.

عناوين فروع الأكاديمية المهنية للمعلمين

وتنتشر فروع الأكاديمية المهنية للمعلمين في جميع محافظات مصر موزعة على المدن والعواصم للمحافظات للتسهيل على المعلمين الاستفسار أو التقدم بمقر الأكاديمية.

فروع الأكاديمية المهنية للمعلمين في القاهرة الكبرى

القاهرة : ش كلية التربية خلف مدرسة الطبرى – منشية البكرى – روكسى

الجيزة: مدرسة باحثة البادية الثانوية التجارية بنات ، إدارة شمال الجيزة ، خلف قسم إمبابة

القليوبية: مبنى المجلس المحلي الشعبي بمدينة بنها بجوار نادي بنها الرياضي

فروع الأكاديمية المهنية للمعلمين في مدن القناة وسيناء

الإسماعيلية: المجمع التعليمي للغات الكيلو 4.5

السويس: مدرسة الصباح الإعدادية بنين

بورسعيد: مدرسة التحرير بجوار كلية التربية – شارع محمد على

شمال سيناء: العريش- حى الزهور - مركز العلوم الاستكشافى- الدور الثالث

جنوب سيناء: طور سيناء – المدرسة الفندقية – بجوار مديرية الامن

فروع الأكاديمية المهنية للمعلمين في الوجه البحري

الاسكندرية: كلية التربية بالشاطبى- الدور الأول

البحيرة – دمنهور – بجوار المدرسة الميكانيكية

دمياط: دمياط الجديدة – الحى الثانى – المجاورة السادسة بجوار مدرسة مشرفة الثانوية بنات

كفر الشيخ: أول طريق صبرى القاضالى- بمقر المدرسة الفندقيه المتقدمة

مطروح: شارع الكورنيش – أمام فندق راضي ، مدينة مطروح

فروع الأكاديمية المهنية للمعلمين في مدن الدلتا

الشرقية: الزقازيق – ميدان الزراعة أول طريق هرية الجديد مبنى مدرسة التجارة الجديدة بنات

الغربية: طنطا مجمع الجلاء – مدرسة الجلاء الصناعية للبنات

الدقهلية :مدرسة صلاح سالم الثانوية التجارية ، طلخا

فروع الأكاديمية المهنية للمعلمين في مدن الصعيد

اسوان: طريق السادات - مدرسة فوزية عبدالله حامد التجارية

اسيوط: الجديد/ عرب مطير – مركز التطوير التكنولوجي

الأقصر: امتداد شارع خالد بن الوليد – مبنى ملحق بمدرسة الأقصر الثانوية بنات

البحرالأحمر: مدرسة الأمل للصم – حي أبوعشرة – بجوار مدرسة ابراهيم الجعفري ، الغردقة

الفيوم : النويرى ش محى الدين ابو العز صلاح سالم ، بجوار مسجد المعلمين

المنيا: المنيا الجديدة – الحي السادس – بجوار مدرسة الفندقية الثانوية

الوادى الجديد: الخارجة – حى الزهور – بجوار مدرسة محمد متولى الشعراوى الابتدائية

بنى سويف: شارع صلاح سالم – أمام مديرية التربية والتعليم – داخل المدرسة الفندقية للبنات

سوهاج: مدينة سوهاج الجديدة-الكوامل-مدرسة حى الاسكان الاقتصادى للتعليم الأساسى

قنا: مساكن عثمان – شارع التأمين الصحى