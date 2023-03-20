المستندات المطلوبة لتغيير المسمى الوظيفي للمعلمين 2023.. منها «شهادة الصلاحية»

وجّهت المديريات التعليمية، خطابا للإدارات التعليمية بشأن المستندات المطلوبة لتغيير المسمى الوظيفي للمعلمين للعام الدراسي الحالي 2022-2023، مؤكدا أنّه يتم توثيق جميع الشهادات المقدمة صورة طبق الأصل من جهة العمل.

المستندات المطلوبة لتغيير المسمى الوظيفي للمعلمين

وأوضحت المديريات التعليمية، أنّه يتم تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين، كما يلي.

- طلب التقدم لشغل الوظيفة موضحا به الوظيفة المراد شغلها «التقدم لشغل وظيفة واحدة فقط» مع استكمال بياناته معتمدة من جهة العمل.

- صحيفة أحوال حديثة موضحا بها.

- المؤهل الدراسي وتاريخه «تربوي أم لا».

- الموقف من الجزاءات.

- الوظائف الإشرافية التي تم شغلها من الحديث للأقدم.

- خطاب من قسم التقارير السنوية بالإدارة التابع لها عن العامين ( 2019-2020) بمرتبة فوق متوسط على الأقل.

ألا يكون وقع عليه جزاء تأديبي

- خطاب من الشؤون القانونية بالإدارة التابع لها المتقدم يفيد الموقف من الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية - الموقف من الجزاءات.

- ألا يكون وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من الأجر لمدة تزيد على 10 أيام أو بجزاءات الخصم من الأجر لمدة تجاوز مجموعها 15 يوما أو أي جزاء أشد أو محال للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الوقف عن العمل .

- صورة معتمدة من شهادة الصلاحية سارية لمزاولة الوظيفة المتقدم إليها، ولا يعتد بإفادة حضور دورة الحصول على الصلاحية لشغل الوظيفة.

- عدد 4 صور شخصية حديثة 4x6.

- السيرة الذاتية للمتقدم.

- الشهادات والدورات الحاصل عليها.

- صورة معتمدة من شهادة التربوي للمؤهل غير التربوي.

- صورة بطاقة الرقم القومي.