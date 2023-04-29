علي ربيع يحافظ على المركز الثالث في إيرادات السينما بفيلم «بعد الشر»

احتلت إيرادات فيلم بعد الشر بطولة علي ربيع، المركز الثالث في شباك تذاكر السينما أمس الجمعة، بواقع 529 ألفا و554 جنيها، وذلك بعد فيلم يوم 13 بطولة أحمد داود ودينا الشربيني، والذي حقق إيرادات أمس مليونا و292 ألفا و144 جنيها، وفيلم هارلي بطولة محمد رمضان بإيرادات مليون و118 ألفا و558 جنيها، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أحداث فيلم بعد الشر

تدور أحداث فيلم بعد الشر، في إطار كوميدي حول شخصية سولي الذي يجد نفسه محاطًا بالحب بين الماضي والحاضر وتجسدهما رنا رئيس وميرنا نورالدين، وتتصاعد الأحداث في إطار من الكوميديا والفنتازيا.

أبطال فيلم بعد الشر

يشارك في بطولة فيلم بعد الشر علي ربيع، بيومي فؤاد، محمد أسامة أس أس، عمرو عبدالجليل، رنا رئيس، ميرنا نور الدين، هالة فاخر، شيرين، سليمان عيد، تأليف أمين جمال، ووليد أبوالمجد، إخراج أحمد عبدالوهاب.

أغنية دعائية للفيلم

وطرحت أغنية «كنكة قهوة» باعتبارها أغنية دعائية للفيلم، وذلك على موقع المشاهدات يوتيوب وحققت ما يزيد عن 2 مليون جنيه، وجمعت بين عدد من نجوم الغناء الشعبي أبرزهم غناء عبدالباسط حمودة، محمود الليثي، حمدي بتشان، حسن الخلعي، كلمات مصطفى حسن، ألحان كريم عاشور، توزيع أماديو.