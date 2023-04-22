فيلم «بعد الشر» يحقق مليون و342 ألف جنيه في أول أيام عيد الفطر

احتل الفنان على ربيع المرتبة الأخيرة، بين الأفلام المنافسة بدور العرض خلال موسم عيد الفطر، وحصد فيلمه الجديد «بعد الشر»، على المرتبة الثالثة بين الأفلام المعروضة.

إيرادات فيلم «بعد الشر» أول أيام عيد الفطر

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إن فيلم بعد الشر بطولة علي ربيع حقق في أول أيام عيد الفطر مليون و342 ألف، واحتل المرتبة الثالثة بين الأفلام الأخرى المنافسة.

أحداث فيلم «بعد الشر»

تدور أحداث فيلم بعد الشر لـ علي ربيع، حول سولي الذي يهرب من زوجته فرح فيجد نفسه عالقًا في علاقة عاطفية مع مريم، ولا يستطيع الزواج منها بسبب تعويذة سحرية، فيخوض العديد من المواقف الكوميدية برفقة صديقه المقرب مشمش.

الأفلام المنافسة لفيلم «بعد الشر»

وجاء في المرتبة الأولى فيما يخص الإيرادات فيلم «هارلي» بطولة محمد رمضان، والعمل يدور في إطار الأكشن، وفي المرتبة الثانية فيلم «ابن الحج أحمد» من بطولة الفنان شيكو، والعمل يدور في إطار كوميدي تشويقي.