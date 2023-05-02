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وزير الدفاع الروسي: اتخذنا إجراءات لتسريع إنتاج الأسلحة

كتب:

هانى حسن
02:26 م | الثلاثاء 02 مايو 2023
وزير الدفاع الروسي

وزير الدفاع الروسي

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن سيرجي شويجو، وزير الدفاع، أعلن اليوم الثلاثاء، إن موسكو اتخذت إجراءات لتسريع إنتاج الأسلحة؛ من أجل تلبية احتياجات حملتها في أوكرانيا، وتشن هجمات ناجحة على مستودعات أوكرانية بها أسلحة غربية.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء عن شويجو قوله إن الجيش لديه كل الأسلحة الذي يحتاجها في ساحة القتال في 2023، لكنه طلب من شركة كبيرة تصنع الصواريخ مُضاعفة إنتاجها من الصواريخ عالية الدقة.

وأشار  إلى أن القوات الأوكرانية فقدت 430 دبابة ومُدرعة أخرى و277 طائرة مسيرة وثماني طائرات في أبريل الماضي، مضيفا: «جنودنا دمروا 18 راجمة و225 مدفعية ميدانية وهاون، في إشارة إلى خسائر العدو في أبريل».

وشدد الوزير على أن القوات المُسلحة الروسية تواصل القضاء على الأسلحة التي يزود الغرب القوات الأوكرانية بها. 

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