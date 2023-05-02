عضو أمناء الحوار الوطني: حرصنا على تمثيل المجتمع وسنستمع لكل الآراء

قال الدكتور عمرو هاشم ربيع أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنَّ مجلس أمناء الحوار الوطني عمد طوال الفترة الماضية على تمثيل كل أطياف المجتمع بشكل متوازي دون أن يغلب طرف على آخر والاستماع إلى كل الآراء ووجهات النظر دون أي إقصاء أو استبعاد.

ضمانات نجاح الحوار الوطني تتوقف على الخروج منه بقرارات علاجية لكل القضايا

وأكّد عمرو هاشم ربيع، في تصريحاته لـ«الوطن»، أنَّ ضمانات نجاح الحوار الوطني تتوقف على الخروج منه بقرارات علاجية لكل قضايا المجتمع التي تمّ وضعها داخل لجان المحاور الثلاث، وذلك بتوافق جميع الجهات المعنية بالمشاركة بالحوار دون أي إقصاء أو استبعاد.

جلسات الحوار الوطني

وحول آلية عمل الحوار، قال عضو أمناء الحوار الوطني، إنَّ آلية عمل جلسات محاور المقرر انطلاقها خلال الأيام المقبلة ستكون بشكل متوازي خلال يوم المحور المحدد لتعقد كل لجنة من اللجان جلستها بجانب بعضهم البعض وتم مراعاة التوقيت الزمني للمتحدثين.

واختتم عضو أمناء الحوار الوطني حديثه، مؤكّدًا أنَّ مجلس أمناء الحوار وضع ضوابط محددة لاختيار الشخصيات المشاركة به وتتمثل في حسن السير والسلوك والخبرة العلمية تجاه الملف المرشح له.