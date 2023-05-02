تحرير 88 مخالفة والمرور على 13 سنتر دروس خصوصية بالقليوبية

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية على دور هيئة الرقابة الإدارية بمنع الفساد ومكافحته بكافة صوره واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة وحفاظاً على المال العام وغيره من الأموال المملوكة للدولة.

حملات تفتيشية

وشدد على أهمية التعاون المشترك بين الهيئة والأجهزة التنفيذية للمحافظة بعمل حملات تفتيشية لضبط الأسواق ومحاربة الفساد للكشف عن المخالفات المالية والإدارية والفنية التي تصدر من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم من خلال تفعيل دور الأجهزة الرقابية للتصدي لكافة أشكال الجرائم.

تقديم وتأدية الخدمة وتوفير السلع والخدمات للمواطنين

وفي هذا السياق، تم تشكيل لجان من قطاعات الضرائب العامة والتعليم والصحة والطب البيطري والتموين وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة كهرباء جنوب الدلتا للوقوف على تقديم وتأدية الخدمة وتوفير السلع والخدمات للمواطنين ومتابعة تنفيذ القوانين وبناءاً عليه قام رجال الرقابة الإدارية بالاشتراك مع اللجان المشكلة بشن حملة على عدد من المنشآت الصناعية والغذائية بمدينة بنها وقد تم التأكد من أرقام التسجيل الضريبي لتلك المنشآت وتقديم الإقرارات الضريبية بشكل صحيح.

وأسفرت الحملة بالنسبة لقطاع التموين عن تحرير 57 محضر مخالفة تموينية تتمثل في 16 محضر نقص وزن، 9 محاضر غير مطابق للمواصفات، و9 محاضر غلق فى مواعيد العمل الرسمية ،10 محضر عدم وجود لوحه، 11 محضر عدم نظافة، 1 محضر عدم إعطاء بون بالإضافة إلى 1 محضر عدم وجود سجل.

محطات الوقود

كما تم المرور على 5 محطات الوقود وتم تحرير 3 محاضر تصرف في البنزين 80 والسولار بالإضافة إلى 3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار كما تم تحرير 3محاضر عدم وجود سجلات زيارة وتفتيش وعدم انتظام في القيد بسجل الوارد والمنصرف.

وقد قامت اللجنة بالمرور على 4 مستودعات غاز وأسفرت عن تحرير عدد 3 محضر غلق في المواعيد الرسمية بالإضافة إلى محضر عدم إعلان عن الأسعار.

أدوية مجهولة المصدر

وفى قطاع الصحة قامت اللجنة المشكلة بالمرور على عدد من المنشآت الطبية بمدينة بنها والتي من بينها مستشفي حميات بنها حيث قام قطاع تفتيش هيئة الدواء بالمرور على عدد 3 صيدليات وتم تحرير عدد 3 محاضر مخالفة لعدم وجود صيدلي بالصيدلة ويوجد عينات مجانية معدة للبيع ومخالفة اللافتة غير الموجود بالرخصة بالإضافة إلى بيع أدوية تأمين صحي وأدوية مجهولة المصدر.

وفى قطاع التعليم تم المرور على عدد 13 سنتر للدروس الخصوصية بدون ترخيص وتم تحرير محاضر لهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفى قطاع مياه الشرب تم أخذ عينات من عدد من محطات مياه الشرب بمدينة بنها كما تم سحب عدد 1 عينة من عملية مياه بطا المرشحة بالإضافة إلى المرور على بعض عمليات المياه الخاصة وتم سحب عينات منها وإرسالها إلى المعامل المركزية لفحصها كما تم المرور على بعض عمليات المياه الخاصة والغير مرخصة وعددهم 4 عمليات وتم سحب عينات منهم.