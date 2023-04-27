إعدام أغذية فاسدة وتحرير محاضر في حملة على الأسواق بمدينة سفاجا

شنت أجهزة مدينة سفاجا برئاسة اللواء ياسر شعبان عدة حملات صحية على الأسواق والمحال التجارية بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، أسفرت عن تحرير عدة محاضر متنوعة ما بين ممارسة أنشطة دون تراخيص وعدم وجود شهادات صحية والإعلان عن الأسعار بهدف التربح، وضبط وإعدام كميات من اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير المحاضر اللازمة َواتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حملات على الأسواق بسفاجا

كشف اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، في بيان صحفي اليوم شن عدة حملات مكبرة على الأسواق بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية حفاظا على حقوق المواطنين وحمايتهم من الغش التجاري والتلاعب لإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة مدى توافر السلع الغذائية والأساسية أمام المواطنين.

إعدام أغذية فاسدة

وأشار إلى أن الحفلات أسفرت عن تحرير عدة محاضر متنوعة ما بين ممارسة أنشطة دون تراخيص وعدم وجود شهادات صحية والإعلان عن الأسعار بهدف التربح، فضلا عن ضبط وإعدام 74 كيلو حوم وأسماك ودواجن ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في 15 منشأة، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.