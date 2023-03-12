كيف يسهم قطار المونوريل في تقليل الكثافات المرورية على المحاور والطرق؟

600 ألف راكب يومياً هي الطاقة الاستيعابية لقطار المونوريل، الذي يعتبر أبرز وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة، وتنفذه حالياً وزارة النقل علوياً في المناطق متوسطة الكثافة بسرعة إجمالية تصل إلى 90 كيلومترًا في الساعة الواحدة.

مواصفات قطار المونوريل

وفق تقرير رسمي لوزارة النقل والمواصلات، فإن التكلفة المالية لتنفيذ قطار المونوريل هي 30 مليون دولار لكل كيلومتر، مؤكّدة أنَّه من المقرر أن ترتفع الطاقة الاستيعابية إلى 1.2 مليون راكب يومياً بتركيب 8 عربات للقطار بدلاً من 4 عربات.

لقطار المونوريل أهداف ومزايا متعددة، حددها الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق والنقل بكلية الهندسة بجامعة بني سويف، أولها أنَّه أحد بدائل التنقل الصديقة للبيئة، ويسهل الربط بين المجتمعات العرمانية الجديدة شرق وغرب القاهرة.

موعد تشغيل قطار المونوريل

يحقق قطار المونوريل، هدف وزارة النقل في توفير وسائل نقل عديدة تناسب كافة شرائح المجتمع لتشجيع مالكي المركبات الخاصة على تركها والتوجه لمنظومة النقل الجماعي، لذلك يتم عمل منطقة بجوار كل محطة من محطات قطار المونوريل بها أماكن إنتظار.

مشروع قطار المونوريل يعمل على تقليل الكثافات المرورية على المحاور والطرق، وتقليل أزمنة الإنتقال، فضلاً عن تقليل معدلات التلوث، ويحافظ على شبكة الطرق والمواصلات، ومن المقرر أن يتمّ تشغيله في شهر أكتوبر المقبل 2023.

محطات تبادلية للمونوريل

روى الدكتور عبدالله أبوخضرة في حديثه لـ«الوطن»، تفاصيل مسارات المونوريل، حيث يمتد الخط الأول بطول 56.5 من مدينة نصر إلى العاصمة الإدارية الجديدة بعدد محطات 22 محطة، على أن تكون هناك محطة تبادلية مع مترو الخط الثالث وهي محطة يوسف عباس، ومحطة تبادلية مع القطار الكهربائي الخفيف وهي مدينة الفنون والثقافة.

الخط الثاني لقطار المونوريل هو غرب القاهرة من محطة وادي النيل في المهندسين حتى المنطقة الصناعية في 6 أكتوبر بمحطة تبادلية الخط الثالث وهي محطة وادي النيل بإجمالي أطوال 42 كيلو مروراً بأحياء 2 أكتوبر ويشمل 12 محطة.