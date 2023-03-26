«النقل» تكشف تفاصيل تنفيذ أعمال المونوريل شرق وغرب النيل «صور»

نشرت وزارة النقل، عددا من الصور التي توثق تقدم الأعمال في تنفيذ مونوريل شرق وغرب النيل، ويعتبر المونوريل هو أحد أبرز مشروعات النقل الجماعي الأخضر الذكي المستدام والصديق للبيئة، والذي يتم تنفيذه بشكل علوي.

وأوضحت الوزارة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن سرعة المونوريل 90 كيلومترًا في الساعة الواحدة، وتتمثل أماكن تنفيذه في مناطق متوسطة الكثافة، وتكلفته المالية مليون دولار لكل 30 كيلومترا.

حددت وزارة النقل، الطاقة الاستيعابية لمشروع المونوريل وهي 600 ألف راكب يومياً بتركيب 4 عربات بكل قطار، وسترتفع إلى 1.2 مليون راكب عند زيادة تركيب القطارات إلى 8 عربات بكل قطار.

أكد الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف، مزايا توفير المونوريل، موضحاً أنه يناسب كل الفئات ويعتبر وسيلة نقل جماعي أخضر صديق للبيئة، ويقلل الكثافات المرورية وتخفيف الضغط على محاور الطرق ويقلل التلوث.

وأشار إلى أنّ مونوريل شرق النيل يعمل على الربط بين المدن الجديدة التي نشأت شرق وغرب النيل ويمتد بطول 56.5 من مدينة مصر حتى العاصمة الإدارية الجديدة بإجمالي عدد محطات 22 محطة.

وأضاف الدكتور عبدالله أبوخضرة، لـ«الوطن»، أن مونوريل شرق النيل له محطة تبادلية مع مترو أنفاق الخط الثالث وهي محطة يوسف عباس، ومحطة تبادلية الثانية مع القطار الكهربائي الخفيف في محطة مدينة الفنون والثقافة في العاصمة الإدارية الجديدة.

الجزء الثاني في مشروع المونوريل هو مشروع مونوريل غرب النيل، والذي يمتد من محطة وادي النيل في المهندسين حتى 6 أكتوبر، وله محطة تبادلية مع الخط الثالث للمترو بمحطة وادي النيل بإجمالي أطوال 42 كيلو بإجمالي 12 محطة.