«الداخلية» تنظم البطولة المفتوحة للفروسية لقفز الحواجز والتقاط الأوتاد

نظمت وزارة الداخلية، بالتعاون مع الاتحاد المصري للفروسية (البطولة المفتوحة للفروسية لقفز الحواجز - بطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد «الحلقة الأولى») بوادي الفروسية للشرطة بمنطقة عين الصيرة بالقاهرة، الذي يعد صرحاً رياضياً يدعم الريادة المصرية في رياضة الفروسية.

وأُقيمت فعاليات البطولة المفتوحة للفروسية لقفز الحواجز خلال الفترة من «7 و8 أبريل» ليلاً على الأضواء الكاشفة على ملعبين رئيسيين وثلاثة ميادين إحماء للخيول، بمشاركة أكثر من 120 فارساً وجواداً في مباريات البطولة المفتوحة للفروسية لقفز الحواجز بمختلف الدرجات من مختلف الارتفاعات.

وجرت إقامة بطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد «الحلقة الأولى» خلال الفترة من «12 و13 أبريل» ليلاً على الأضواء الكاشفة، حيث شارك فى البطولة أكثر من 30 فارساً وفارسةً وجواداً، واتسمت أجواء فعاليات البطولة منذ افتتاحها بالمظهر المشرف والحضاري لمصر والتنظيم الاحترافي الذي يماثل إقامة مثل تلك البطولات على المستوى الدولي.

ويُعد تنظيم تلك البطولات على ملاعب وادى الفروسية للشرطة ، إنعكاساً لما توليه وزارة الداخلية من إهتمام بالغ فى مجال رياضة الفروسية وتوفير كافة السبل التى تساعد على توفير أجواء تنافسية ذات مقاييس عالمية، بالإضافة إلى تزويد وادى الفروسية بأحدث الوسائل وفندق مجهز لإقامة اللاعبين وسيارات إسعاف بتجهيزاتها من الأطقم الطبية وسيارات كهربائية لتنقل الجماهير وأماكن إنتظار السيارات وتوفير إسطبلات ذات مواصفات قياسية بسعة كبيرة لإيواء الخيول وتوفير خدمات بيطرية متطورة ملائمة لها.. كما تم تهيئة وتطوير وادى الفروسية ليستقبل المنافسات ليلاً خلال شهر رمضان المعظم من خلال منظومة متطورة من إضاءة الملاعب.

وفى ختام الفعاليات تم توزيع الجوائز على المراكز الأولى فى مختلف منافسات البطولة وسط أجواء إحتفالية وطنية بحضور أعضاء الإتحاد المصرى للفروسية وممثلى لجان التحكيم.ومن جانبهم أشاد المشاركين بالمستوى الراقى لوادى الفروسية وتجهيزه وفقاً للمواصفات القياسية العالمية وتزويد الملاعب بأحدث الوسائل المعتمدة دولياً بما يؤهلها لإستقبال كافة المنافسات الدولية فى رياضة الفروسية.