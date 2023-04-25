الأجهزة الأمنية تنجح في كشف ملابسات واقعة تغيب شخص بالفيوم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة إطسا بمديرية أمن الفيوم من أحد الأشخاص بغياب نجله «طالب» عن مسكنهما مُنذ 8 إبريل الجارى عقب خروجه للعمل على مركبة توك توك ملكه وبعد 5 أيام عُثر على جثة المتغيب بأحد المجارى المائية في دائرة المركز داخل جوال بلاستيك.

من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصا مقيما بدائرة مركز شرطة الفيوم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وأمكن ضبطه وبحوزته مبلغ مالي، وهاتف المجني عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر بتعرفه على المجني عليه منذ فترة من خلال توصيله عدة مرات مقابل أجر فعقد العزم على الاستيلاء على مركبة التوك توك قيادة المجني عليه.

وبتاريخ الواقعة، اتفق مع المجني عليه لتوصيله لإحدى القرى بدائرة مركز شرطة إطسا، وفي طريقهما للقرية حاول الاستيلاء على التوك توك فقاومه المجني عليه فتعدى عليه بالضرب على رأسه بحجر ففقد الوعي فقام بوضعه داخل جوال بلاستيك وألقاه بمكان العثور واستولى على المركبة وهاتفه المحمول.

تقطيع التوك توك لقطع غيار

عقب ذلك قام بتقطيع التوك توك لقطع غيار داخل محل يستأجره من أحد الأشخاص «سيئ النية» والتصرف فيها بالبيع لتاجر خردة «سيئ النية»، وأمكن ضبطهما، وتبين أن المبلغ المضبوط بحوزته من مُتحصلات الواقعة.

وبتطوير مناقشة المتهم وتكثيف المعلومات تبين أنه على أثر مشادة كلامية مع أحد أصدقائه بسبب معاملات مالية بينهما قام بالتعدي عليه بالضرب على رأسه بآلة حادة أودت بحياته واستولى على هاتفه المحمول وقام ببيع الهاتف، ثم وضع الجثة داخل جوال وألقاها بأحد المجاري المائية بدائرة مركز شرطة الفيوم.