حزب «حقوق الإنسان والمواطنة»: الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني تنظيمية

قال المستشار جمال التهامي رئيس حزب «حقوق الإنسان والمواطنة»، إن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، غدا، ستكون جلسة تنظيمية، نظرا لتوجيه الدعوة لكثير من القوى الوطنية ورؤساء الأحزاب السياسية، بخلاف المشاركين في الحوار الوطني، وهذا العدد لا يستطيع من خلاله إجراء حوار في بعض القضايا المطروحة، سواء كانت في المحور الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي، وما يتفرع منها من قضايا أخرى.

الجلسة تنظيمية أكثر من حوارية

وأضاف «التهامي»، خلال مكالمة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن جلسة الحوار الوطني، غدا، ستكون جلسة تنظيمة أكثر من كونها حوارية، لوضع الإطار العام والمواعيد والمشاركين في المحاور والمحاور الفرعية، وهذا مطلوب لكي يهتدي الجميع للطريق الأمثل لإجراء الحوار الوطني، خاصة أن الكثيرين يعلقون آمالا كبيرة عليه بأن تكون مخرجاته قابلة للتطبيق من خلال بعض التشريعات القائمة أو تعديل لوائح أو قرارات.

نتائج الحوار الوطني لصالح المواطن

وأشار إلى أن الرئيس السيسي، ينتظر نتائج الحوار الوطني بجدية، بجانب المواطنين ورؤساء الأحزاب، لكي تطبق على أرض الواقع لصالح المواطن اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا.